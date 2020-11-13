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Лукашенко допустил, что через пять лет не будет президентом Белоруссии
Лукашенко допустил, что через пять лет не будет президентом Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что "точно" не будет президентом Белоруссии еще двадцать лет, допустив, что и через пять лет уже не будет... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T22:21
2020-11-13T22:21
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что "точно" не будет президентом Белоруссии еще двадцать лет, допустив, что и через пять лет уже не будет возглавлять государство."Двадцать лет я президентом точно не буду. Мне кажется, что и пять лет я не буду (президентом - ред.). Мне кажется, запишите, что и пять лет я не буду, исходя из той конструкции, которую я пытаюсь выстроить", - заявил Лукашенко в интервью российским и зарубежным СМИ, отрывок из которого показал Первый канал.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
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александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко допустил, что через пять лет не будет президентом Белоруссии

22:21 13.11.2020
 
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / БелТА
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что "точно" не будет президентом Белоруссии еще двадцать лет, допустив, что и через пять лет уже не будет возглавлять государство.
"Двадцать лет я президентом точно не буду. Мне кажется, что и пять лет я не буду (президентом - ред.). Мне кажется, запишите, что и пять лет я не буду, исходя из той конструкции, которую я пытаюсь выстроить", - заявил Лукашенко в интервью российским и зарубежным СМИ, отрывок из которого показал Первый канал.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании ЕврАзЭС на уровне глав государств в расширенном составе. 11 октября 2017 - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
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