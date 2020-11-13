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Лукашенко оценил решение Зеленского обращаться к нему без должности
Лукашенко оценил решение Зеленского обращаться к нему без должности
РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T22:21
2020-11-13T22:21
александр лукашенко
владимир зеленский
белоруссия
украина
в мире
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МИНСК, 13 ноя – РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит остерегаться того, что жители Украины перестанут называть его главой государства, заявил Александр Лукашенко, которого цитирует Telegram-канал "Пул первого".Белорусского лидера спросили об отношениях с Зеленским, который ранее пообещал обращаться к белорусскому коллеге без указания президентской должности.Лукашенко отметил, что рейтинг Зеленского на Украине стремительно снижается." Поэтому грубо скажу: "Чья бы корова мычала, а Зеленского - молчала", - заявил он.Украина является одной из стран, которую Белоруссия обвиняет во вмешательстве в свои внутренние дела, а также в том, что с ее территории координируются продолжающиеся в республике акции протеста. Отношения Минска и Киева в последнее время ухудшились, Зеленский не приехал на форум регионов двух стран, который планировался нынешней осенью в Белоруссии."Позорные повякивания"Также Лукашенко прокомментировал поддержку Киевом западных санкций против Минска."Эти виляния вашего президента (Владимира) Зеленского – это позорные подвякивания Евросоюзу и Америке. Вот не ввели бы они санкции против нас, и Володя Зеленский бы на это не пошел. А ввели, махнули - и он побежал следом", - отметил он.Белорусский президент назвал позицию украинских властей недостойной, подчеркнув, что она унижает народ. При этом Лукашенко отметил, что не знает, какие именно санкции ввел против белорусских властей Киев. "Если вы мне напомните, я могу сказать, несколько это нам опасно", - добавил он.Шестого ноября Европейский союз официально ввел пакет индивидуальных санкций по Белоруссии, включая Лукашенко. В документе подчеркивается, что данное решение является обязательным к исполнению всеми государствами-членами Евросоюза. Фигурантам списка будет запрещен въезд на территорию ЕС, также будут заморожены, в случае наличия, все имеющиеся в Евросоюзе активы. В Европе считают Лукашенко ответственным за "репрессии" до и после президентских выборов этого года против кандидатов от оппозиции и протестующих.
https://ria.ru/20200927/ukraina-1577827774.html
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александр лукашенко, владимир зеленский, белоруссия, украина, в мире

Лукашенко оценил решение Зеленского обращаться к нему без должности

22:21 13.11.2020
 
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / БелТА
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МИНСК, 13 ноя – РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит остерегаться того, что жители Украины перестанут называть его главой государства, заявил Александр Лукашенко, которого цитирует Telegram-канал "Пул первого".
Белорусского лидера спросили об отношениях с Зеленским, который ранее пообещал обращаться к белорусскому коллеге без указания президентской должности.
Лукашенко отметил, что рейтинг Зеленского на Украине стремительно снижается.
" Поэтому грубо скажу: "Чья бы корова мычала, а Зеленского - молчала", - заявил он.
Украина является одной из стран, которую Белоруссия обвиняет во вмешательстве в свои внутренние дела, а также в том, что с ее территории координируются продолжающиеся в республике акции протеста. Отношения Минска и Киева в последнее время ухудшились, Зеленский не приехал на форум регионов двух стран, который планировался нынешней осенью в Белоруссии.
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"Позорные повякивания"

Также Лукашенко прокомментировал поддержку Киевом западных санкций против Минска.
"Эти виляния вашего президента (Владимира) Зеленского – это позорные подвякивания Евросоюзу и Америке. Вот не ввели бы они санкции против нас, и Володя Зеленский бы на это не пошел. А ввели, махнули - и он побежал следом", - отметил он.
Белорусский президент назвал позицию украинских властей недостойной, подчеркнув, что она унижает народ.
При этом Лукашенко отметил, что не знает, какие именно санкции ввел против белорусских властей Киев.
"Если вы мне напомните, я могу сказать, несколько это нам опасно", - добавил он.
Шестого ноября Европейский союз официально ввел пакет индивидуальных санкций по Белоруссии, включая Лукашенко. В документе подчеркивается, что данное решение является обязательным к исполнению всеми государствами-членами Евросоюза. Фигурантам списка будет запрещен въезд на территорию ЕС, также будут заморожены, в случае наличия, все имеющиеся в Евросоюзе активы. В Европе считают Лукашенко ответственным за "репрессии" до и после президентских выборов этого года против кандидатов от оппозиции и протестующих.
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Александр ЛукашенкоВладимир ЗеленскийБелоруссияУкраинаВ мире
 
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