Лукашенко пообещал никогда не предавать Россию
20:08 13.11.2020 (обновлено: 20:16 13.11.2020)
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске
МИНСК, 13 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никогда не предавал белорусско-российские интересы и президентов РФ, и пообещал, что не предаст и впредь.
"Никогда Беларусь не отворачивалась от России. Но кому-то было невыгодно, что у России есть такая страна, что в этой стране некий диктатор, авторитарный руководитель, он кому-то из либеральной части (в России – ред.) очень не нравился…, был постоянный накат, что Лукашенко многовекторную политику проводит", - сказал Лукашенко во время встречи с журналистами, фрагменты которой показал телеканал СТВ.
Он заявил, что его обвиняли в том, что он заигрывал с Западом, пытался "сидеть на двух стульях". "Я человек деревенский… у нас никогда, меня так воспитывали, не было, чтобы человек вертел и туда, и сюда, хотя, может, для политики это и плохо… ты должен порой извиваться, особенно руководя Беларусью, приспосабливаться, чтобы выжить. Но я никогда этого не делал. Какой был Лукашенко по отношению к России, такой и есть. Я никогда не предавал наши интересы, белорусско-российские, никогда не предавал честного и надежного политика – президента (России), ни Ельцина, ни Путина, и никогда этого не сделаю", - заявил Лукашенко.