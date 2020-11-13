https://ria.ru/20201113/lukashenko-1584555238.html

Лукашенко пообещал никогда не предавать Россию

Лукашенко пообещал никогда не предавать Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никогда не предавал белорусско-российские интересы и президентов РФ, и пообещал, что не предаст и впредь. РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T20:08

2020-11-13T20:08

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МИНСК, 13 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никогда не предавал белорусско-российские интересы и президентов РФ, и пообещал, что не предаст и впредь."Никогда Беларусь не отворачивалась от России. Но кому-то было невыгодно, что у России есть такая страна, что в этой стране некий диктатор, авторитарный руководитель, он кому-то из либеральной части (в России – ред.) очень не нравился…, был постоянный накат, что Лукашенко многовекторную политику проводит", - сказал Лукашенко во время встречи с журналистами, фрагменты которой показал телеканал СТВ.Он заявил, что его обвиняли в том, что он заигрывал с Западом, пытался "сидеть на двух стульях". "Я человек деревенский… у нас никогда, меня так воспитывали, не было, чтобы человек вертел и туда, и сюда, хотя, может, для политики это и плохо… ты должен порой извиваться, особенно руководя Беларусью, приспосабливаться, чтобы выжить. Но я никогда этого не делал. Какой был Лукашенко по отношению к России, такой и есть. Я никогда не предавал наши интересы, белорусско-российские, никогда не предавал честного и надежного политика – президента (России), ни Ельцина, ни Путина, и никогда этого не сделаю", - заявил Лукашенко.

https://ria.ru/20201113/lukashenko-1584552289.html

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владимир путин, борис ельцин, россия, александр лукашенко, белоруссия, в мире