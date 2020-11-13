https://ria.ru/20201113/lukashenko-1584552588.html
Лукашенко заявил, что Запад ничего не может с ним сделать
Лукашенко заявил, что Запад ничего не может с ним сделать
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад с ним ничего не может сделать, так как он не проворовался и предан народу. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T19:49
2020-11-13T19:49
2020-11-13T20:11
александр лукашенко
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580640577_0:0:3270:1840_1400x0_80_0_0_7a1e389ecda1301f36422b186ffee273.jpg
МИНСК, 13 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад с ним ничего не может сделать, так как он не проворовался и предан народу.Он подчеркнул, что "это сфера интереса исключительно белорусского народа, если говорить о Лукашенко". "Ничего они с Лукашенко сделать не смогут. Я в политике не первый год, может, уже излишне задержался в ней… Опыта у меня хватает. Можно делать с человеком в моей должности все, что угодно, только тогда, если он проворовался и у него куча денег за пределами страны", - сказал Лукашенко.При этом он напомнил, что в Белоруссии не было масштабной приватизации, которая бы дала возможности "заработать денег". Президент подчеркнул, что он неоднократно ранее говорил Западу, что если найдут якобы его какие-то зарубежные счета, то могут забрать себе деньги с них. "Все время "отдаю" деньги – до сих пор никто не взял. Чудо. Простите меня за нескромность: я очень предан своему народу и стране", - подчеркнул Лукашенко.
https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580640577_220:0:2951:2048_1400x0_80_0_0_84db101dfc896814fd503f859c4b786b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, белоруссия, в мире
МИНСК, 13 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад с ним ничего не может сделать, так как он не проворовался и предан народу.
"Они (Запад – ред.) давно не знают, что делать с Лукашенко. Почему? Они всегда стараются со мной что-то сделать. Не надо – ни с Лукашенко, ни с (президентом РФ Владимиром - ред.) Путиным, ни с (президентом Казахстана Касымом-Жомартом - ред.) Токаевым, ни с (экс-президентом Казахстана - ред.) Назарбаевым, ни с (президентом Молдавии Игорем - ред.) Додоном, ни даже с (президентом Украины - ред.)Володей Зеленским. Ничего не надо делать: нас избрал народ, и он что-то с нами сделает", - сказал Лукашенко во время встречи с журналистами, фрагменты которой показал телеканал СТВ.
Он подчеркнул, что "это сфера интереса исключительно белорусского народа, если говорить о Лукашенко". "Ничего они с Лукашенко сделать не смогут. Я в политике не первый год, может, уже излишне задержался в ней… Опыта у меня хватает. Можно делать с человеком в моей должности все, что угодно, только тогда, если он проворовался и у него куча денег за пределами страны", - сказал Лукашенко.
При этом он напомнил, что в Белоруссии не было масштабной приватизации, которая бы дала возможности "заработать денег". Президент подчеркнул, что он неоднократно ранее говорил Западу, что если найдут якобы его какие-то зарубежные счета, то могут забрать себе деньги с них. "Все время "отдаю" деньги – до сих пор никто не взял. Чудо. Простите меня за нескромность: я очень предан своему народу и стране", - подчеркнул Лукашенко.