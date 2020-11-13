https://ria.ru/20201113/lukashenko-1584552588.html

Лукашенко заявил, что Запад ничего не может с ним сделать

Лукашенко заявил, что Запад ничего не может с ним сделать

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад с ним ничего не может сделать, так как он не проворовался и предан народу. РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T19:49

2020-11-13T19:49

2020-11-13T20:11

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 13 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад с ним ничего не может сделать, так как он не проворовался и предан народу.Он подчеркнул, что "это сфера интереса исключительно белорусского народа, если говорить о Лукашенко". "Ничего они с Лукашенко сделать не смогут. Я в политике не первый год, может, уже излишне задержался в ней… Опыта у меня хватает. Можно делать с человеком в моей должности все, что угодно, только тогда, если он проворовался и у него куча денег за пределами страны", - сказал Лукашенко.При этом он напомнил, что в Белоруссии не было масштабной приватизации, которая бы дала возможности "заработать денег". Президент подчеркнул, что он неоднократно ранее говорил Западу, что если найдут якобы его какие-то зарубежные счета, то могут забрать себе деньги с них. "Все время "отдаю" деньги – до сих пор никто не взял. Чудо. Простите меня за нескромность: я очень предан своему народу и стране", - подчеркнул Лукашенко.

https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html

белоруссия

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александр лукашенко, белоруссия, в мире