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Лукашенко заявил, что Запад ничего не может с ним сделать
Лукашенко заявил, что Запад ничего не может с ним сделать
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад с ним ничего не может сделать, так как он не проворовался и предан народу. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T19:49
2020-11-13T20:11
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 13 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад с ним ничего не может сделать, так как он не проворовался и предан народу.Он подчеркнул, что "это сфера интереса исключительно белорусского народа, если говорить о Лукашенко". "Ничего они с Лукашенко сделать не смогут. Я в политике не первый год, может, уже излишне задержался в ней… Опыта у меня хватает. Можно делать с человеком в моей должности все, что угодно, только тогда, если он проворовался и у него куча денег за пределами страны", - сказал Лукашенко.При этом он напомнил, что в Белоруссии не было масштабной приватизации, которая бы дала возможности "заработать денег". Президент подчеркнул, что он неоднократно ранее говорил Западу, что если найдут якобы его какие-то зарубежные счета, то могут забрать себе деньги с них. "Все время "отдаю" деньги – до сих пор никто не взял. Чудо. Простите меня за нескромность: я очень предан своему народу и стране", - подчеркнул Лукашенко.
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александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко заявил, что Запад ничего не может с ним сделать

19:49 13.11.2020 (обновлено: 20:11 13.11.2020)
 
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / БелТА
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МИНСК, 13 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад с ним ничего не может сделать, так как он не проворовался и предан народу.

"Они (Запад – ред.) давно не знают, что делать с Лукашенко. Почему? Они всегда стараются со мной что-то сделать. Не надо – ни с Лукашенко, ни с (президентом РФ Владимиром - ред.) Путиным, ни с (президентом Казахстана Касымом-Жомартом - ред.) Токаевым, ни с (экс-президентом Казахстана - ред.) Назарбаевым, ни с (президентом Молдавии Игорем - ред.) Додоном, ни даже с (президентом Украины - ред.)Володей Зеленским. Ничего не надо делать: нас избрал народ, и он что-то с нами сделает", - сказал Лукашенко во время встречи с журналистами, фрагменты которой показал телеканал СТВ.

Он подчеркнул, что "это сфера интереса исключительно белорусского народа, если говорить о Лукашенко". "Ничего они с Лукашенко сделать не смогут. Я в политике не первый год, может, уже излишне задержался в ней… Опыта у меня хватает. Можно делать с человеком в моей должности все, что угодно, только тогда, если он проворовался и у него куча денег за пределами страны", - сказал Лукашенко.
При этом он напомнил, что в Белоруссии не было масштабной приватизации, которая бы дала возможности "заработать денег". Президент подчеркнул, что он неоднократно ранее говорил Западу, что если найдут якобы его какие-то зарубежные счета, то могут забрать себе деньги с них. "Все время "отдаю" деньги – до сих пор никто не взял. Чудо. Простите меня за нескромность: я очень предан своему народу и стране", - подчеркнул Лукашенко.
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