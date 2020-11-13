Лукашенко жестко ответил Зеленскому на обращение к нему без должности
19:46 13.11.2020 (обновлено: 21:45 13.11.2020)
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании ЕврАзЭС на уровне глав государств в расширенном составе. 11 октября 2017
МИНСК, 13 ноя – РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит опасаться того, что украинцы перестанут называть его президентом, заявил в пятницу белорусский лидер Александр Лукашенко, которого цитирует близкий к президентской пресс-службе Telegram-канал "Пул первого".
"Володе Зеленскому надо сейчас опасаться, чтобы его кто-то не назвал просто Зеленским, а не президентом. По-моему, все к тому идет. С 70 с лишним процентов он обвалился вот недавно – кто 22, кто 28, кто 30 дает процентов (по рейтингу на Украине – ред.). Надо умудриться, чтобы за полтора-два года обвалить доверие к себе со стороны народа. Поэтому грубо скажу: "Чья бы корова мычала, а Зеленского - молчала", - заявил Лукашенко, общаясь с журналистами нескольких СМИ. Таким образом он ответил на вопрос, как у него идет диалог с Зеленским, который ранее сказал, что к Лукашенко будет обращаться по имени-фамилии, без указания президентской должности.
Украина является одной из стран, которую Белоруссия обвиняет во вмешательстве в свои внутренние дела, а также в том, что с ее территории координируются продолжающиеся в республике акции протеста. Отношения Минска и Киева в последнее время ухудшились, Зеленский не приехал на форум регионов двух стран, который планировался нынешней осенью в Белоруссии.