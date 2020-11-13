https://ria.ru/20201113/lukashenko-1584552289.html

Лукашенко жестко ответил Зеленскому на обращение к нему без должности

Лукашенко жестко ответил Зеленскому на обращение к нему без должности

Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит опасаться того, что украинцы перестанут называть его президентом, заявил в пятницу белорусский лидер Александр... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T19:46

2020-11-13T19:46

2020-11-13T21:45

александр лукашенко

владимир зеленский

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украина

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МИНСК, 13 ноя – РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит опасаться того, что украинцы перестанут называть его президентом, заявил в пятницу белорусский лидер Александр Лукашенко, которого цитирует близкий к президентской пресс-службе Telegram-канал "Пул первого"."Володе Зеленскому надо сейчас опасаться, чтобы его кто-то не назвал просто Зеленским, а не президентом. По-моему, все к тому идет. С 70 с лишним процентов он обвалился вот недавно – кто 22, кто 28, кто 30 дает процентов (по рейтингу на Украине – ред.). Надо умудриться, чтобы за полтора-два года обвалить доверие к себе со стороны народа. Поэтому грубо скажу: "Чья бы корова мычала, а Зеленского - молчала", - заявил Лукашенко, общаясь с журналистами нескольких СМИ. Таким образом он ответил на вопрос, как у него идет диалог с Зеленским, который ранее сказал, что к Лукашенко будет обращаться по имени-фамилии, без указания президентской должности.Украина является одной из стран, которую Белоруссия обвиняет во вмешательстве в свои внутренние дела, а также в том, что с ее территории координируются продолжающиеся в республике акции протеста. Отношения Минска и Киева в последнее время ухудшились, Зеленский не приехал на форум регионов двух стран, который планировался нынешней осенью в Белоруссии.

https://ria.ru/20200916/lukashenko-1577324338.html

белоруссия

украина

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александр лукашенко, владимир зеленский, белоруссия, украина, в мире