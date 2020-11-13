https://ria.ru/20201113/lukashenko-1584546330.html

Лукашенко заявил, что не собирается вставать на колени и сдаваться

Лукашенко заявил, что не собирается вставать на колени и сдаваться

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, оценивая акции протеста в стране, заявил, что вставать на колени и сдаваться не собирается, даже "если останется... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T19:01

2020-11-13T19:01

2020-11-13T19:01

протесты в белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, оценивая акции протеста в стране, заявил, что вставать на колени и сдаваться не собирается, даже "если останется один"."Сдаваться я не собираюсь, на колени я не встану. Даже если я один останусь, я буду бороться за то, что создавал четверть века своими руками", - заявил Лукашенко в интервью российским и зарубежным СМИ, отрывок из которого показал Первый канал.

https://ria.ru/20201113/lukashenko-1584533117.html

белоруссия

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александр лукашенко, белоруссия, в мире