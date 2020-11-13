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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201113/lukashenko-1584546330.html
Лукашенко заявил, что не собирается вставать на колени и сдаваться
Лукашенко заявил, что не собирается вставать на колени и сдаваться
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, оценивая акции протеста в стране, заявил, что вставать на колени и сдаваться не собирается, даже "если останется... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T19:01
2020-11-13T19:01
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, оценивая акции протеста в стране, заявил, что вставать на колени и сдаваться не собирается, даже "если останется один"."Сдаваться я не собираюсь, на колени я не встану. Даже если я один останусь, я буду бороться за то, что создавал четверть века своими руками", - заявил Лукашенко в интервью российским и зарубежным СМИ, отрывок из которого показал Первый канал.
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александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко заявил, что не собирается вставать на колени и сдаваться

19:01 13.11.2020
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, оценивая акции протеста в стране, заявил, что вставать на колени и сдаваться не собирается, даже "если останется один".
"Сдаваться я не собираюсь, на колени я не встану. Даже если я один останусь, я буду бороться за то, что создавал четверть века своими руками", - заявил Лукашенко в интервью российским и зарубежным СМИ, отрывок из которого показал Первый канал.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
 
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