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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201113/lukashenko-1584545996.html
Лукашенко пообещал уйти с президентского поста "когда надо"
Лукашенко пообещал уйти с президентского поста "когда надо"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что покинет должность главы государства "когда надо", но не сделает это внезапно, поскольку это опасно. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T19:00
2020-11-13T22:07
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 13 ноя — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что покинет должность главы государства "когда надо", но не сделает это внезапно, поскольку это опасно."Нет, вдруг я не откажусь (от президентских полномочий. — Прим. ред.), я просто когда надо уйду с этого поста. Зачем вдруг? Вдруг — это опасно", — заявил Лукашенко, общаясь с журналистами и отвечая на вопрос, есть ли условия, чтобы он вдруг сложил полномочия. Соответствующее видео разметил близкий к пресс-службе президента Telegram-канал "Пул первого".Ранее Лукашенко заявил, что дает гарантию на новые выборы в республике, когда граждане примут такое решение.Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1 процента голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская, требует назначения новых выборов. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные — в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
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александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко пообещал уйти с президентского поста "когда надо"

19:00 13.11.2020 (обновлено: 22:07 13.11.2020)
 
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / БелТА
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Читать ria.ru в
МИНСК, 13 ноя — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что покинет должность главы государства "когда надо", но не сделает это внезапно, поскольку это опасно.
"Нет, вдруг я не откажусь (от президентских полномочий. — Прим. ред.), я просто когда надо уйду с этого поста. Зачем вдруг? Вдруг — это опасно", — заявил Лукашенко, общаясь с журналистами и отвечая на вопрос, есть ли условия, чтобы он вдруг сложил полномочия. Соответствующее видео разметил близкий к пресс-службе президента Telegram-канал "Пул первого".
Ранее Лукашенко заявил, что дает гарантию на новые выборы в республике, когда граждане примут такое решение.
Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1 процента голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская, требует назначения новых выборов. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные — в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
Акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
 
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