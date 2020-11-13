Лукашенко пообещал уйти с президентского поста "когда надо"
19:00 13.11.2020 (обновлено: 22:07 13.11.2020)
МИНСК, 13 ноя — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что покинет должность главы государства "когда надо", но не сделает это внезапно, поскольку это опасно.
"Нет, вдруг я не откажусь (от президентских полномочий. — Прим. ред.), я просто когда надо уйду с этого поста. Зачем вдруг? Вдруг — это опасно", — заявил Лукашенко, общаясь с журналистами и отвечая на вопрос, есть ли условия, чтобы он вдруг сложил полномочия. Соответствующее видео разметил близкий к пресс-службе президента Telegram-канал "Пул первого".
Ранее Лукашенко заявил, что дает гарантию на новые выборы в республике, когда граждане примут такое решение.
Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1 процента голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская, требует назначения новых выборов. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные — в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
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