https://ria.ru/20201113/lukashenko-1584539263.html

Лукашенко призвал не делать политику на гибели людей

Лукашенко призвал не делать политику на гибели людей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что смерть оппозиционера Романа Бондаренко, пострадавшего при потасовке с неизвестными в минском дворе, где... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T18:24

2020-11-13T18:24

2020-11-13T19:02

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МИНСК, 13 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что смерть оппозиционера Романа Бондаренко, пострадавшего при потасовке с неизвестными в минском дворе, где находится "площадь перемен", не нужна была власти, и призвал не делать политику на гибели людей.Бондаренко пострадал во время потасовки во дворе Минска с неизвестными, приехавшими срезать белые и красные ленты. Он умер в четверг в больнице, куда был доставлен из милиции. Правоохранители проводят проверку в связи со смертью. Оппозиция считает, что смерть мужчины является следствием политики власти.Он заявил, что "нельзя на гибели людей делать политику". "Я попросил, чтобы именно МВД, поскольку пытаются стрелки перевести опять на этих "карателей", чтобы они связались с родителями погибшего и попытались как-то разговаривать с этими родителями, как бы ни было трудно", - сказал Лукашенко.По его словам, он попросил правоохранителей расследовать смерть Бондаренко, чтобы "мы действительно не дали повод никому опять развернуть вот это: насилие, насилие, насилие". "А что, власти надо было это? Да нет, нам это не надо. Нам уже это все надоело. Я только что сказал: нам надо и уборку урожая закончить, и накормить людей, и экономику сохранить. Нам это надо, а не вот эти события", - подчеркнул белорусский президент.Президент рассказал, как развивались события, приведшие к смерти Бондаренко. "У нас появилась практика... в этих богатеньких прежде всего кварталах. Они вывешивали бело-красно-белые флаги и ленточки... под этими флагами в годы Великой Отечественной войны, с этими повязками ходили полицаи и людей расстреливали. У нас, в стране, где каждый третий погиб. Представляете, какое к этому отношение... В этих дворах одни вывешивали эти флаги и эти ленточки, а вторые ходили и срезали, кто это не приемлет", - сказал Лукашенко. Он заявил, что в стране в последнее время "созданы дружины, около 500 в Минске только, и они тоже ходили и срезали эти флаги"."В одном из дворов, как мне доложили, они пришли срезать флаги. А те, кто там живет и эти ленточки вывешивал на заборах, спортивных площадках, выскочили из домов. И потасовки были. Но в данном случае, как мне доложили, завязалась драка, притом драка серьезная. И кто-то, это ж в милиции все есть, из протестующих позвонил "карателям" - в милицию. Выехал усиленный наряд милиции. Когда они подъехали, как обычно, все разбежались. А этот (Бондаренко - ред.) то ли травмирован был, то ли что… В нетрезвом состоянии. Он был пьяным. Конечно, его взяли и повезли в этот отдел", - продолжил Лукашенко. Он добавил, мужчине "стало плохо по дороге, как мне доложили, они вызвали скорую помощь и отправили его в больницу".Он заявил, что ранее оппозиция сакральной жертвой хотел сделать экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую, но планы не были реализованы. "И они постоянно старались где-то что-то найти. Вот они сейчас рванули на этого парня... Выбрали одного человека и начали качать (тему смерти - ред.)", - заявил Лукашенко.Ранее портал tut.by сообщил, что в среду во двор жилых домов, где находится "площадь перемен", приехали люди в гражданском и масках снимать оппозиционные бело-красно-белые ленты. Завязалась потасовка, в результате которой ударился головой один из тех, кто "вышел спросить, что происходит". Его увезли на микроавтобусе. По данным портала, из Центрального РУВД Минска он поступил в больницу с формулировкой, что "травмы получил во время драки", пострадавшего прооперировали. В четверг минздрав сообщил, что он скончался. Как сообщал СК, у Бондаренко в больнице наряду с телесными повреждениями была диагностирована алкогольная интоксикация. Между тем портал tut.by и ряд интернет-ресурсов, а также Telegram-каналов разместили фотографии медицинских документов, опровергающих алкогольное опьянение Бондаренко.Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.

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светлана тихановская, минск, александр лукашенко, белоруссия, в мире