Лукашенко поручил прокуратуре взять под контроль дело Бондаренко
17:34 13.11.2020 (обновлено: 17:53 13.11.2020)
МИНСК, 13 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поручил Генеральной прокуратуре взять "под серьезнейший контроль" расследование уголовного дела о смерти оппозиционного активиста Романа Бондаренко, соболезнует его родителям.
Изначально обстоятельства смерти Бондаренко после драки в Минске начал устанавливать Следственный комитет. Однако в пятницу ГП сообщила, что сама займется этим делом.
"Я искренне соболезную родителям. Когда человек уходит из жизни, это плохо, тем более – молодой человек. Естественно, я вчера поинтересовался и сегодня утром, как идет расследование, а вчера я поручил председателю Следственного комитета, предупредив его, что эта будет раскручиваться проблема, поэтому надо расследовать… (дело – ред.) честно и объективно... А сегодня утром, поскольку все милицию начали обвинять в очередной раз, я позвонил генеральному прокурору (Андрею) Шведу и сказал: возьмите под серьезнейший контроль это уголовное дело", - сказал Лукашенко, общаясь с журналистам.
Ранее портал tut.by сообщил, что в среду во двор жилых домов, где находится "площадь перемен", приехали люди в гражданском и масках снимать оппозиционные бело-красно-белые ленты. Завязалась потасовка, в результате которой ударился головой один из тех, кто "вышел спросить, что происходит". Его увезли на микроавтобусе. По данным портала, из Центрального РУВД Минска он поступил в больницу с формулировкой, что "травмы получил во время драки", пострадавшего прооперировали. В четверг минздрав сообщил, что он скончался. Как сообщал СК, у Бондаренко в больнице наряду с телесными повреждениями была диагностирована алкогольная интоксикация. Между тем портал tut.by и ряд интернет-ресурсов, а также Telegram-каналов разместили фотографии медицинских документов, опровергающих алкогольное опьянение Бондаренко.
В четверг и пятницу минчане массового несут цветы и зажигают лампадки на "площади перемен", рядом с которой жил Бондаренко. Люди винят в произошедшем с ним силовые структуры Белоруссии.
"Площадь перемен" - двор между улицами Червякова и Сморговским трактом в Минске – стал популярным местом после выборов президента Белоруссии, это активное место "дворовых протестов", где регулярно собираются жители ближайших домов, слушают музыку, украшают бело-красно-белыми лентами и оппозиционными флагами территорию двора.
Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
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