https://ria.ru/20201113/lukashenko-1584527449.html

Лукашенко поручил прокуратуре взять под контроль дело Бондаренко

Лукашенко поручил прокуратуре взять под контроль дело Бондаренко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поручил Генеральной прокуратуре взять "под серьезнейший контроль" расследование уголовного дела о смерти... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T17:34

2020-11-13T17:34

2020-11-13T17:53

протесты в белоруссии

генеральная прокуратура рф

белоруссия

в мире

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МИНСК, 13 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поручил Генеральной прокуратуре взять "под серьезнейший контроль" расследование уголовного дела о смерти оппозиционного активиста Романа Бондаренко, соболезнует его родителям.Изначально обстоятельства смерти Бондаренко после драки в Минске начал устанавливать Следственный комитет. Однако в пятницу ГП сообщила, что сама займется этим делом.Ранее портал tut.by сообщил, что в среду во двор жилых домов, где находится "площадь перемен", приехали люди в гражданском и масках снимать оппозиционные бело-красно-белые ленты. Завязалась потасовка, в результате которой ударился головой один из тех, кто "вышел спросить, что происходит". Его увезли на микроавтобусе. По данным портала, из Центрального РУВД Минска он поступил в больницу с формулировкой, что "травмы получил во время драки", пострадавшего прооперировали. В четверг минздрав сообщил, что он скончался. Как сообщал СК, у Бондаренко в больнице наряду с телесными повреждениями была диагностирована алкогольная интоксикация. Между тем портал tut.by и ряд интернет-ресурсов, а также Telegram-каналов разместили фотографии медицинских документов, опровергающих алкогольное опьянение Бондаренко.В четверг и пятницу минчане массового несут цветы и зажигают лампадки на "площади перемен", рядом с которой жил Бондаренко. Люди винят в произошедшем с ним силовые структуры Белоруссии.Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

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генеральная прокуратура рф, белоруссия, в мире