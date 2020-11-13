Лукашенко рассказал о влиянии цветной революции на государство
15:29 13.11.2020 (обновлено: 16:47 13.11.2020)
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что "цветная революция" делает государство слабее, по его словам, "нигде после этих мятежей люди лучше жить не стали".
"Любая цветная революция делает государство слабее, а народ - беднее. Нигде после этих мятежей люди лучше жить не стали. Главное лекарство от этой напасти тоже известно - это расширение и углубление наших связей, интеграции. Во всех форматах: двусторонних, ЕАЭС, СНГ, ОДКБ. Прежде всего, в сферах экономики, безопасности и человеческого общения", - сказал Лукашенко в интервью политическим обозревателям Белоруссии и зарубежья. Его слова приводит Sputnik Беларусь.
По его словам, на постсоветском пространстве многие страны "прозрели и осознали, что в альтернативных интеграционных проектах нам отведена роль доноров сырья, дешевой рабочей силы и рынка сбыта второстепенных товаров".
Глава государства подчеркнул, что только согласованное стратегическое планирование, реальное развитие производственной кооперации и взаимная поддержка помогут странам постсоветского пространства относительно безболезненно справиться с глобальными проблемами и устоять перед угрозами суверенитету, миру и стабильности. "Нам просто нужно сплотиться и выступать единым фронтом и на международной арене. Только тогда наши народы могут сохранить возможность самостоятельно решать свою судьбу", - отметил президент.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
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