https://ria.ru/20201113/lukashenko-1584495655.html

Лукашенко назвал причину происходящего в стране

Лукашенко назвал причину происходящего в стране

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что движущей силой беспорядков в стране является внешний фактор, а мотив – желание "убрать конкурента". РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T15:26

2020-11-13T15:26

2020-11-13T15:35

светлана тихановская

молдавия

киргизия

протесты в белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 13 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что движущей силой беспорядков в стране является внешний фактор, а мотив – желание "убрать конкурента".Президент подчеркнул, что "особенно стараются те, кто в постсоветское время сам разрушил свои производства". Лукашенко убежден, что движущей силой беспорядков в Белоруссии стал внешний фактор.Белорусский президент заметил, что в Белоруссии проходили это еще в 1990-х годах и знают, что это верный путь к развалу экономики, системы социальной защиты и в итоге обнищанию народа. Он добавил, что аналогичные события происходят и в других постсоветских странах: Украине, Киргизии и Молдавии. Лукашенко уверен, что похожие технологии в обозримом будущем попытаются применить в России и других странах СНГ.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

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светлана тихановская, молдавия, киргизия, александр лукашенко, белоруссия, в мире