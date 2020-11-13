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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201113/lukashenko-1584495655.html
Лукашенко назвал причину происходящего в стране
Лукашенко назвал причину происходящего в стране
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что движущей силой беспорядков в стране является внешний фактор, а мотив – желание "убрать конкурента". РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T15:26
2020-11-13T15:35
светлана тихановская
молдавия
киргизия
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 13 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что движущей силой беспорядков в стране является внешний фактор, а мотив – желание "убрать конкурента".Президент подчеркнул, что "особенно стараются те, кто в постсоветское время сам разрушил свои производства". Лукашенко убежден, что движущей силой беспорядков в Белоруссии стал внешний фактор.Белорусский президент заметил, что в Белоруссии проходили это еще в 1990-х годах и знают, что это верный путь к развалу экономики, системы социальной защиты и в итоге обнищанию народа. Он добавил, что аналогичные события происходят и в других постсоветских странах: Украине, Киргизии и Молдавии. Лукашенко уверен, что похожие технологии в обозримом будущем попытаются применить в России и других странах СНГ.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
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светлана тихановская, молдавия, киргизия, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко назвал причину происходящего в стране

15:26 13.11.2020 (обновлено: 15:35 13.11.2020)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании ЕврАзЭС на уровне глав государств в расширенном составе. 11 октября 2017
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании ЕврАзЭС на уровне глав государств в расширенном составе. 11 октября 2017 - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МИНСК, 13 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что движущей силой беспорядков в стране является внешний фактор, а мотив – желание "убрать конкурента".

"Мотив тоже понятен. За четверть века Беларусь выстроила эффективную модель социального государственного устройства, позволяющую отстаивать национальные интересы. Беларусь стала членом клуба космических и атомных держав. На основе высоких технологий создает новую экономику. Очевидны попытки замазать грязью, принизить все эти достижения. А по сути, налицо (желание – ред.) убрать конкурента, разрушив наш промышленный потенциал", - заявил Лукашенко в пятницу в Минске в беседе с журналистам. Его слова приводит Sputnik Беларусь.

Президент подчеркнул, что "особенно стараются те, кто в постсоветское время сам разрушил свои производства". Лукашенко убежден, что движущей силой беспорядков в Белоруссии стал внешний фактор.
Белорусский президент заметил, что в Белоруссии проходили это еще в 1990-х годах и знают, что это верный путь к развалу экономики, системы социальной защиты и в итоге обнищанию народа. Он добавил, что аналогичные события происходят и в других постсоветских странах: Украине, Киргизии и Молдавии. Лукашенко уверен, что похожие технологии в обозримом будущем попытаются применить в России и других странах СНГ.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
13:45Протесты в Белоруссии
Лукашенко заявил, что глобальные игроки хотят переделить мир по-своему
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяМолдавияКиргизияАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
 
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