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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201113/lukashenko-1584471753.html
Лукашенко заявил, что глобальные игроки хотят переделить мир по-своему
Лукашенко заявил, что глобальные игроки хотят переделить мир по-своему
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что глобальные игроки, пользуясь ситуацией с коронавирусом, хотят переделить мир по-своему, есть планы и на... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T13:45
2020-11-13T13:45
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 13 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что глобальные игроки, пользуясь ситуацией с коронавирусом, хотят переделить мир по-своему, есть планы и на Белоруссию.По его словам, "парадоксально, но это весомый аргумент, который подтверждает, что белорусское государство состоялось, имеет политический вес и серьезный экономический потенциал".Лукашенко добавил, что информация о событиях в Белоруссии искажается. "И увеличение этого искажения происходит пропорционально удаленности от наших границ", - считает он.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20201111/lukashenko-1584063539.html
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светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко заявил, что глобальные игроки хотят переделить мир по-своему

13:45 13.11.2020
 
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / БелТА
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МИНСК, 13 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что глобальные игроки, пользуясь ситуацией с коронавирусом, хотят переделить мир по-своему, есть планы и на Белоруссию.

"Мир сегодня живет в условиях серьезных потрясений, которые требуют анализа. Мы практически в прямом эфире наблюдаем слом привычного образа жизни, погружение планеты в системный кризис. Главной причиной происходящего многие СМИ называют коронавирус. Уже говорил и повторю: это лишь повод, ширма, прикрываясь которой глобальные игроки в очередной раз пытаются переделить мир на свой манер. Понятно, что есть у них планы и на постсоветском пространстве, в том числе и в Беларуси", - сказал Лукашенко в пятницу, общаясь с журналистами.

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По его словам, "парадоксально, но это весомый аргумент, который подтверждает, что белорусское государство состоялось, имеет политический вес и серьезный экономический потенциал".
"Мы однозначно оцениваем происходящие после выборов события в стране как попытку неконституционного переворота по лекалам цветных революций", - сказал Лукашенко. При этом он заявил, что "никакой революцией здесь не пахнет, потому что просто нет революционеров".
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Лукашенко добавил, что информация о событиях в Белоруссии искажается. "И увеличение этого искажения происходит пропорционально удаленности от наших границ", - считает он.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
 
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