https://ria.ru/20201113/lukashenko-1584471753.html

Лукашенко заявил, что глобальные игроки хотят переделить мир по-своему

Лукашенко заявил, что глобальные игроки хотят переделить мир по-своему

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что глобальные игроки, пользуясь ситуацией с коронавирусом, хотят переделить мир по-своему, есть планы и на... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T13:45

2020-11-13T13:45

2020-11-13T13:45

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 13 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что глобальные игроки, пользуясь ситуацией с коронавирусом, хотят переделить мир по-своему, есть планы и на Белоруссию.По его словам, "парадоксально, но это весомый аргумент, который подтверждает, что белорусское государство состоялось, имеет политический вес и серьезный экономический потенциал".Лукашенко добавил, что информация о событиях в Белоруссии искажается. "И увеличение этого искажения происходит пропорционально удаленности от наших границ", - считает он.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

https://radiosputnik.ria.ru/20201111/lukashenko-1584063539.html

https://ria.ru/20201110/razgovor-1583971777.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире