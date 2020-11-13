https://ria.ru/20201113/lokdaun-1584419359.html

В Кремле оценили возможность нового локдауна

В Кремле оценили возможность нового локдауна

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг возможность введения в России локдауна из-за пандемии COVID-19. РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T09:54

2020-11-13T09:54

2020-11-13T12:02

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг возможность введения в России локдауна из-за пандемии COVID-19. При этом, по словам представителя Кремля, в регионах меры могут быть разными, поскольку зависят от поручений губернаторов, которых еще весной наделили особыми полномочиями.Песков также объяснил, почему в России смертность от коронавирусной инфекции ниже, чем в Соединенных Штатах.Пресс-секретарь Путина напомнил, что в тех же США люди выходили на демонстрации, где невозможно было соблюдать меры безопасности. В России, по мнению Пескова, "все-таки более дисциплинированно в этом плане".По последним данным, в России с начала эпидемии SARS-CoV-2 заразились более 1,88 миллиона человек (за последние сутки — 21 983), свыше 32 тысяч скончались. Максимальный прирост заболевших — в Москве.Ранее мэр столицы Сергей Собянин объявил о введении дополнительных ограничений из-за ситуации с COVID-19. Так, начиная с 13 ноября и по 15 января в столице перестанут обслуживать посетителей ресторанов, кафе, ночных клубов, караоке и баров с 23:00 до 06:00 (кроме торговли навынос и доставку). То есть все эти заведения в новогоднюю ночь будут закрыты.Студентов вузов и колледжей отправили на дистанционку, заблокировав им транспортные карты, а максимальную вместимость в театрах, кино и концертных залах сократили до 25 процентов от общего количества мест.Также приостановили проведение культурных, развлекательных и просветительских мероприятий (исключение — официальные мероприятия от органов исполнительной власти). На спортивные мероприятия продолжат пускать зрителей, но теперь организаторы должны согласовывать действия с департаментом спорта Москвы и столичным управлением.Дальнейшие решения об ограничениях из-за коронавируса, по словам Собянина, могут принять через две-три недели.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584289298.html

https://ria.ru/20201113/koronavirus-1584404659.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Степень мобилизации позволяет не душить экономику" – Песков о возможном локдауне Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность введения в стране жестких ограничительных мер из-за распространения коронавируса. По его словам, степень мобилизации страны позволяет не душить экономику. 2020-11-13T09:54 true PT0M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий песков, общество