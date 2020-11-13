Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201113/lokdaun-1584419359.html
В Кремле оценили возможность нового локдауна
В Кремле оценили возможность нового локдауна
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг возможность введения в России локдауна из-за пандемии COVID-19. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T09:54
2020-11-13T12:02
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
дмитрий песков
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584446819_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_59864ce793a6165f2c2beb9c209568f4.jpg
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг возможность введения в России локдауна из-за пандемии COVID-19. При этом, по словам представителя Кремля, в регионах меры могут быть разными, поскольку зависят от поручений губернаторов, которых еще весной наделили особыми полномочиями.Песков также объяснил, почему в России смертность от коронавирусной инфекции ниже, чем в Соединенных Штатах.Пресс-секретарь Путина напомнил, что в тех же США люди выходили на демонстрации, где невозможно было соблюдать меры безопасности. В России, по мнению Пескова, "все-таки более дисциплинированно в этом плане".По последним данным, в России с начала эпидемии SARS-CoV-2 заразились более 1,88 миллиона человек (за последние сутки — 21 983), свыше 32 тысяч скончались. Максимальный прирост заболевших — в Москве.Ранее мэр столицы Сергей Собянин объявил о введении дополнительных ограничений из-за ситуации с COVID-19. Так, начиная с 13 ноября и по 15 января в столице перестанут обслуживать посетителей ресторанов, кафе, ночных клубов, караоке и баров с 23:00 до 06:00 (кроме торговли навынос и доставку). То есть все эти заведения в новогоднюю ночь будут закрыты.Студентов вузов и колледжей отправили на дистанционку, заблокировав им транспортные карты, а максимальную вместимость в театрах, кино и концертных залах сократили до 25 процентов от общего количества мест.Также приостановили проведение культурных, развлекательных и просветительских мероприятий (исключение — официальные мероприятия от органов исполнительной власти). На спортивные мероприятия продолжат пускать зрителей, но теперь организаторы должны согласовывать действия с департаментом спорта Москвы и столичным управлением.Дальнейшие решения об ограничениях из-за коронавируса, по словам Собянина, могут принять через две-три недели.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584289298.html
https://ria.ru/20201113/koronavirus-1584404659.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
"Степень мобилизации позволяет не душить экономику" – Песков о возможном локдауне
Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность введения в стране жестких ограничительных мер из-за распространения коронавируса. По его словам, степень мобилизации страны позволяет не душить экономику.
2020-11-13T09:54
true
PT0M51S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584446819_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_add134b2e629b7e8ac7383c5977573f2.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий песков, общество

В Кремле оценили возможность нового локдауна

09:54 13.11.2020 (обновлено: 12:02 13.11.2020)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг возможность введения в России локдауна из-за пандемии COVID-19.

"Степень мобилизации нашей системы здравоохранения, даже с теми сбоями, о которых мы говорили, она позволяет принимать ограничительные меры для понижения уровня инфицирования населения таким образом, чтобы не душить экономику", — сказал он в интервью на ютьюб-канале RT Россия.

При этом, по словам представителя Кремля, в регионах меры могут быть разными, поскольку зависят от поручений губернаторов, которых еще весной наделили особыми полномочиями.
Песков также объяснил, почему в России смертность от коронавирусной инфекции ниже, чем в Соединенных Штатах.

"За счет превентивных мер. За счет мер, которые способствуют снижению темпов распространения инфекции, — ограничения, которые вводились, масочный режим", — отметил он.

Пресс-секретарь Путина напомнил, что в тех же США люди выходили на демонстрации, где невозможно было соблюдать меры безопасности. В России, по мнению Пескова, "все-таки более дисциплинированно в этом плане".
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
12 ноября, 14:25Распространение нового коронавируса
Собянин оценил вероятность введения полного локдауна в Москве
По последним данным, в России с начала эпидемии SARS-CoV-2 заразились более 1,88 миллиона человек (за последние сутки — 21 983), свыше 32 тысяч скончались. Максимальный прирост заболевших — в Москве.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин объявил о введении дополнительных ограничений из-за ситуации с COVID-19. Так, начиная с 13 ноября и по 15 января в столице перестанут обслуживать посетителей ресторанов, кафе, ночных клубов, караоке и баров с 23:00 до 06:00 (кроме торговли навынос и доставку). То есть все эти заведения в новогоднюю ночь будут закрыты.
Студентов вузов и колледжей отправили на дистанционку, заблокировав им транспортные карты, а максимальную вместимость в театрах, кино и концертных залах сократили до 25 процентов от общего количества мест.
Также приостановили проведение культурных, развлекательных и просветительских мероприятий (исключение — официальные мероприятия от органов исполнительной власти). На спортивные мероприятия продолжат пускать зрителей, но теперь организаторы должны согласовывать действия с департаментом спорта Москвы и столичным управлением.
Дальнейшие решения об ограничениях из-за коронавируса, по словам Собянина, могут принять через две-три недели.
Дезинфекция железнодорожного вокзала в Красноярске - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
Вчера, 06:41Распространение нового коронавируса
Врач назвал самых опасных разносчиков коронавируса
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дмитрий ПесковОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:34Демократы попросили Байдена пересмотреть политику в отношении двух стран
00:29Полиция Монреаля ищет сообщивших о захвате заложников, сообщает СМИ
00:19НАСА отложило запуск корабля Crew Dragon с экипажем на МКС
00:09Пожар в Кизилташском монастыре в Крыму локализовали, сообщает настоятель
23:58В Монреале полиция эвакуирует людей из здания, где могут быть заложники
23:54Пашинян обратился к оппозиции
23:51В РПЦ поддержали желание Венгрии отразить в законе понятие пола и брака
23:50Лукашенко назвал позицию Путина по ситуации в Белоруссии порядочной
23:46Посольство России в Канаде отслеживает ситуацию в Монреале
23:44СМИ сообщили, что предполагаемые заложники покинули здание Ubisoft
23:41Ubisoft прокомментировала сообщения о захвате заложников в Монреале
23:41В Крыму загорелся Кизилташский монастырь
23:37В Москве умерли 69 пациентов с коронавирусом
23:28Поставщик машин для голосования отверг обвинения Трампа в подтасовках
23:14Лукашенко рассказал о покушении на свою жизнь в 1994 году
23:05Россия возобновила авиасообщение с Эфиопией и Сейшелами
23:04Россия увеличит число рейсов в несколько стран
23:02Пашинян рассчитывает на открытие новых сухопутных коммуникаций с Россией
22:54Лукашенко исключил освобождение своих оппонентов из СИЗО
22:44В Монреале проводят спецоперацию после сообщений о захвате заложников
Лента новостейМолния