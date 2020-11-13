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МИД прокомментировал приостановку вещания "РТР-Планета" в Литве
МИД прокомментировал приостановку вещания "РТР-Планета" в Литве
Москва рассчитывает, что здравый смысл в Литве возобладает, а профильные международные структуры не оставят без внимания вопрос приостановки вещания там... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T12:33
2020-11-13T12:57
россия
медиавойны
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
литва
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Москва рассчитывает, что здравый смысл в Литве возобладает, а профильные международные структуры не оставят без внимания вопрос приостановки вещания там телеканала "РТР-Планета", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."На днях литовская комиссия по радио и телевидению - национальный регулятор в области СМИ - под надуманным предлогом начала процедуру приостановки трансляции на территории страны популярного российского телеканала "РТР-Планета". Мы рассчитываем, что здравый смысл возобладает и Литва наконец начнет соблюдать принятые в Европе нормы цивилизованных государств, а профильные международные структуры не оставят без соответствующей реакции эту тему", - сказала она на брифинге.Ранее Литовская комиссия по радио и телевидению (LRTK) инициировала процедуру приостановки ретрансляции российского телеканала "РТР-Планета", зарегистрированного в Швеции. Комиссия приняла такое решение из-за якобы неоднократных нарушений телеканалом директивы Евросоюза об аудиовизуальных медиауслугах и закона республики об общественной информации. В частности, в программе увидели "подстрекательство к войне, розни и национальной ненависти".LRTK уже ограничивала на год вещание "РТР-Планета". Причиной запрета в Литве назвали "непрекращающиеся нарушения директивы ЕС по аудиовизуализации услуг СМИ и закона Литвы об информировании общественности" со стороны канала. Запрет действовал до 23 февраля 2019 года, он предусматривал приостановку ретрансляции на территории Литвы телепрограмм "РТР Планета" (и другие версии этого канала - "Россия РТР", Rossija RTR). В этом году LRTK запретила трансляцию пяти телеканалов RT в стране. Запрет распространяется на RT, RT HD, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary.Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
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россия, медиавойны, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), литва

МИД прокомментировал приостановку вещания "РТР-Планета" в Литве

12:33 13.11.2020 (обновлено: 12:57 13.11.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаЗдание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Москва рассчитывает, что здравый смысл в Литве возобладает, а профильные международные структуры не оставят без внимания вопрос приостановки вещания там телеканала "РТР-Планета", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"На днях литовская комиссия по радио и телевидению - национальный регулятор в области СМИ - под надуманным предлогом начала процедуру приостановки трансляции на территории страны популярного российского телеканала "РТР-Планета". Мы рассчитываем, что здравый смысл возобладает и Литва наконец начнет соблюдать принятые в Европе нормы цивилизованных государств, а профильные международные структуры не оставят без соответствующей реакции эту тему", - сказала она на брифинге.
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Ранее Литовская комиссия по радио и телевидению (LRTK) инициировала процедуру приостановки ретрансляции российского телеканала "РТР-Планета", зарегистрированного в Швеции. Комиссия приняла такое решение из-за якобы неоднократных нарушений телеканалом директивы Евросоюза об аудиовизуальных медиауслугах и закона республики об общественной информации. В частности, в программе увидели "подстрекательство к войне, розни и национальной ненависти".
LRTK уже ограничивала на год вещание "РТР-Планета". Причиной запрета в Литве назвали "непрекращающиеся нарушения директивы ЕС по аудиовизуализации услуг СМИ и закона Литвы об информировании общественности" со стороны канала. Запрет действовал до 23 февраля 2019 года, он предусматривал приостановку ретрансляции на территории Литвы телепрограмм "РТР Планета" (и другие версии этого канала - "Россия РТР", Rossija RTR). В этом году LRTK запретила трансляцию пяти телеканалов RT в стране. Запрет распространяется на RT, RT HD, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary.
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
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