https://ria.ru/20201113/lekarstvo-1584457025.html
Амбулаторных больных COVID-19 в Кировской области обеспечат лекарствами
Амбулаторных больных COVID-19 в Кировской области обеспечат лекарствами
Пациенты с коронавирусом, которые лечатся на дому, начнут получать бесплатные лекарства с 16 ноября, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T12:37
2020-11-13T12:37
2020-11-13T12:37
распространение нового коронавируса
кировская область
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 ноя - РИА Новости. Пациенты с коронавирусом, которые лечатся на дому, начнут получать бесплатные лекарства с 16 ноября, сообщает пресс-служба правительства региона.Ранее правительство РФ выделило из своего резервного фонда более 5 миллиардов рублей на обеспечение лекарствами тех, кто лечится от коронавирусной инфекции на дому.Выписка рецептов будет проходить в единой комплексной информационной системе по международному непатентованному наименованию. Лекарства будут доставлять пациентам на дом медицинские и социальные работники или волонтеры.Подчеркивается, что препараты также смогут получить родственники, которые не находятся под карантином.Всего в Кировской области выявлено 14 276 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 8 308 человек, 181 пациент скончался.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201113/koronavirus-1584441255.html
https://ria.ru/20201109/koronavirus-1583751958.html
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кировская область, общество
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 ноя - РИА Новости. Пациенты с коронавирусом, которые лечатся на дому, начнут получать бесплатные лекарства с 16 ноября, сообщает пресс-служба правительства региона.
Ранее правительство РФ выделило из своего резервного фонда более 5 миллиардов рублей на обеспечение лекарствами тех, кто лечится от коронавирусной инфекции на дому.
"Из резервного фонда правительства РФ Кировской области выделено 47,5 миллиона рублей на лекарства для амбулаторных пациентов с коронавирусом. Весь набор лекарственных препаратов, который предусмотрен клиническими рекомендациями для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, поступил в государственную аптечную сеть. Это антибактериальные, противовирусные, жаропонижающие препараты, а также антикоагулянты", – цитирует пресс-служба слова министра здравоохранения региона Андрея Черняева.
Выписка рецептов будет проходить в единой комплексной информационной системе по международному непатентованному наименованию. Лекарства будут доставлять пациентам на дом медицинские и социальные работники или волонтеры.
Подчеркивается, что препараты также смогут получить родственники, которые не находятся под карантином.
Всего в Кировской области
выявлено 14 276 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 8 308 человек, 181 пациент скончался.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.