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Минздрав начал работу по пересмотру цен на некоторые препараты
Минздрав начал работу по пересмотру цен на некоторые препараты
Росздравнадзор подготовил заключение о дефиците и рисках его возникновения на ряд препаратов, после анализа документа цены на лекарства могут быть пересмотрены, РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T19:06
2020-11-13T19:06
здоровье - общество
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Росздравнадзор подготовил заключение о дефиците и рисках его возникновения на ряд препаратов, после анализа документа цены на лекарства могут быть пересмотрены, это позволит ликвидировать дефицит, сообщила пресс-служба Минздрава России."В настоящее время Росздравнадзором подготовлено заключение о дефиците и рисках возникновения дефицита на ряд препаратов",- говорится в сообщении.Документы обработаны Минздравом России совместно с производителями и переданы в Федеральную антимонопольную службу для проведения экономического анализа, после этого цены на препараты могут изменить, пояснили в пресс-службе.Минздрав России, Росздравнадзор и ФАС России начали применять новый механизм перерегистрации цен на лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, по которым наблюдается дефицит или возникла его угроза, уточнили в пресс-службе."Новая зарегистрированная цена позволит производителям вернуться на рынок, дефицит лекарств будет ликвидирован", - подчеркнули в Минздраве.
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здоровье - общество, федеральная антимонопольная служба (фас россии), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Минздрав начал работу по пересмотру цен на некоторые препараты

19:06 13.11.2020
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПокупка лекарств в одной из аптек Симферополя
Покупка лекарств в одной из аптек Симферополя - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Росздравнадзор подготовил заключение о дефиците и рисках его возникновения на ряд препаратов, после анализа документа цены на лекарства могут быть пересмотрены, это позволит ликвидировать дефицит, сообщила пресс-служба Минздрава России.
"В настоящее время Росздравнадзором подготовлено заключение о дефиците и рисках возникновения дефицита на ряд препаратов",- говорится в сообщении.
Документы обработаны Минздравом России совместно с производителями и переданы в Федеральную антимонопольную службу для проведения экономического анализа, после этого цены на препараты могут изменить, пояснили в пресс-службе.
Минздрав России, Росздравнадзор и ФАС России начали применять новый механизм перерегистрации цен на лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, по которым наблюдается дефицит или возникла его угроза, уточнили в пресс-службе.
"Новая зарегистрированная цена позволит производителям вернуться на рынок, дефицит лекарств будет ликвидирован", - подчеркнули в Минздраве.
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Здоровье - ОбществоФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
 
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