https://ria.ru/20201113/lekarstva-1584547018.html

Минздрав начал работу по пересмотру цен на некоторые препараты

Минздрав начал работу по пересмотру цен на некоторые препараты

Росздравнадзор подготовил заключение о дефиците и рисках его возникновения на ряд препаратов, после анализа документа цены на лекарства могут быть пересмотрены, РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T19:06

2020-11-13T19:06

2020-11-13T19:06

здоровье - общество

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Росздравнадзор подготовил заключение о дефиците и рисках его возникновения на ряд препаратов, после анализа документа цены на лекарства могут быть пересмотрены, это позволит ликвидировать дефицит, сообщила пресс-служба Минздрава России."В настоящее время Росздравнадзором подготовлено заключение о дефиците и рисках возникновения дефицита на ряд препаратов",- говорится в сообщении.Документы обработаны Минздравом России совместно с производителями и переданы в Федеральную антимонопольную службу для проведения экономического анализа, после этого цены на препараты могут изменить, пояснили в пресс-службе.Минздрав России, Росздравнадзор и ФАС России начали применять новый механизм перерегистрации цен на лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, по которым наблюдается дефицит или возникла его угроза, уточнили в пресс-службе."Новая зарегистрированная цена позволит производителям вернуться на рынок, дефицит лекарств будет ликвидирован", - подчеркнули в Минздраве.

https://ria.ru/20201112/vaktsiny-1584331633.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, федеральная антимонопольная служба (фас россии), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество