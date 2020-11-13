https://ria.ru/20201113/lekarstva-1584438447.html

Из московской аптеки изъяли непроверенные лекарства от COVID-19

Из московской аптеки изъяли непроверенные лекарства от COVID-19

Росздравнадзор по Москве и области изъял из аптеки предположительно контрафактные лекарства от COVID-19, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T11:20

2020-11-13T11:20

2020-11-13T11:20

распространение нового коронавируса

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

москва

происшествия

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Росздравнадзор по Москве и области изъял из аптеки предположительно контрафактные лекарства от COVID-19, сообщает пресс-служба ведомства.Также отмечается, что в аптеке обнаружены предположительно незарегистрированные лекарственные препараты, применяемые при лечении пациентов с COVID-19, турецкого производства.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201113/koronavirus-1584408251.html

https://ria.ru/20201112/vaktsiny-1584331633.html

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), москва, происшествия