Из московской аптеки изъяли непроверенные лекарства от COVID-19
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПроизводство лекарства от коронавируса "Арепливир" на заводе фармацевтической компании "БИОХИМИК"
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Росздравнадзор по Москве и области изъял из аптеки предположительно контрафактные лекарства от COVID-19, сообщает пресс-служба ведомства.
"Территориальным органом Росздравнадзора по г. Москве и Московской области проводится административное расследование в отношении ООО "Каскад здоровья". В рамках административного расследования специалистами территориального органа проведен осмотр места осуществления деятельности. В ходе осмотра обнаружены предположительно контрафактные препараты, применяемые при лечении пациентов с COVID-19", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что в аптеке обнаружены предположительно незарегистрированные лекарственные препараты, применяемые при лечении пациентов с COVID-19, турецкого производства.
"Предполагаемая сумма реализации составила более 2 миллионов рублей. В целях предотвращения причинения вреда жизни и здоровью граждан лекарственные препараты изъяты. Их происхождение устанавливается. Административное расследование продолжается. Организация может быть привлечена к административной ответственности по ст. 6.33 КоАП РФ", - говорится в сообщении.
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