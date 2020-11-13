Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201113/lekarstva-1584438447.html
Из московской аптеки изъяли непроверенные лекарства от COVID-19
Из московской аптеки изъяли непроверенные лекарства от COVID-19
Росздравнадзор по Москве и области изъял из аптеки предположительно контрафактные лекарства от COVID-19, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T11:20
2020-11-13T11:20
распространение нового коронавируса
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577597859_0:212:3029:1916_1400x0_80_0_0_ad2084bf945fb0280cdfe65d9462c243.jpg
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Росздравнадзор по Москве и области изъял из аптеки предположительно контрафактные лекарства от COVID-19, сообщает пресс-служба ведомства.Также отмечается, что в аптеке обнаружены предположительно незарегистрированные лекарственные препараты, применяемые при лечении пациентов с COVID-19, турецкого производства.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201113/koronavirus-1584408251.html
https://ria.ru/20201112/vaktsiny-1584331633.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577597859_300:0:3029:2047_1400x0_80_0_0_88c788f8efa32db707bf38bdf84d6819.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), москва, происшествия

Из московской аптеки изъяли непроверенные лекарства от COVID-19

11:20 13.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПроизводство лекарства от коронавируса "Арепливир" на заводе фармацевтической компании "БИОХИМИК"
Производство лекарства от коронавируса Арепливир на заводе фармацевтической компании БИОХИМИК - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Росздравнадзор по Москве и области изъял из аптеки предположительно контрафактные лекарства от COVID-19, сообщает пресс-служба ведомства.
"Территориальным органом Росздравнадзора по г. Москве и Московской области проводится административное расследование в отношении ООО "Каскад здоровья". В рамках административного расследования специалистами территориального органа проведен осмотр места осуществления деятельности. В ходе осмотра обнаружены предположительно контрафактные препараты, применяемые при лечении пациентов с COVID-19", - говорится в сообщении.
Медицинские работники и пациент в операционной ковид-госпиталя, организованного в городской клинической больнице No15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
08:12Распространение нового коронавируса
Жители Красноярского края стали получать бесплатные лекарства от COVID-19
Также отмечается, что в аптеке обнаружены предположительно незарегистрированные лекарственные препараты, применяемые при лечении пациентов с COVID-19, турецкого производства.
"Предполагаемая сумма реализации составила более 2 миллионов рублей. В целях предотвращения причинения вреда жизни и здоровью граждан лекарственные препараты изъяты. Их происхождение устанавливается. Административное расследование продолжается. Организация может быть привлечена к административной ответственности по ст. 6.33 КоАП РФ", - говорится в сообщении.
Медсестра городской поликлиники №7 в Симферополе держит в руках ампулу с вакциной Гам-Ковид-Вак - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
Вчера, 17:23Распространение нового коронавируса
Вакцины от COVID-19 предложили внести в перечень жизненно важных лекарств
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)МоскваПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:34Демократы попросили Байдена пересмотреть политику в отношении двух стран
00:29Полиция Монреаля ищет сообщивших о захвате заложников, сообщает СМИ
00:19НАСА отложило запуск корабля Crew Dragon с экипажем на МКС
00:09Пожар в Кизилташском монастыре в Крыму локализовали, сообщает настоятель
23:58В Монреале полиция эвакуирует людей из здания, где могут быть заложники
23:54Пашинян обратился к оппозиции
23:51В РПЦ поддержали желание Венгрии отразить в законе понятие пола и брака
23:50Лукашенко назвал позицию Путина по ситуации в Белоруссии порядочной
23:46Посольство России в Канаде отслеживает ситуацию в Монреале
23:44СМИ сообщили, что предполагаемые заложники покинули здание Ubisoft
23:41Ubisoft прокомментировала сообщения о захвате заложников в Монреале
23:41В Крыму загорелся Кизилташский монастырь
23:37В Москве умерли 69 пациентов с коронавирусом
23:28Поставщик машин для голосования отверг обвинения Трампа в подтасовках
23:14Лукашенко рассказал о покушении на свою жизнь в 1994 году
23:05Россия возобновила авиасообщение с Эфиопией и Сейшелами
23:04Россия увеличит число рейсов в несколько стран
23:02Пашинян рассчитывает на открытие новых сухопутных коммуникаций с Россией
22:54Лукашенко исключил освобождение своих оппонентов из СИЗО
22:44В Монреале проводят спецоперацию после сообщений о захвате заложников
Лента новостейМолния