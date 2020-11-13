https://ria.ru/20201113/lebed-1584409818.html

Краснокнижные лебеди вернулись на Кунашир спустя 35 лет

Краснокнижные лебеди вернулись на Кунашир спустя 35 лет

Малый тундровый лебедь, внесённый в Красную книгу России, вернулся на Курильский остров Кунашир спустя 35 лет, сообщается в пятницу на сайте заповедника... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T08:33

2020-11-13T08:33

2020-11-13T08:33

чукотка

китай

япония

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577946295_0:353:2988:2034_1400x0_80_0_0_c46b1d9f65d42a90939ffd4ab6657576.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 ноя - РИА Новости. Малый тундровый лебедь, внесённый в Красную книгу России, вернулся на Курильский остров Кунашир спустя 35 лет, сообщается в пятницу на сайте заповедника "Курильский".Трех краснокнижных лебедей, которых не видели на Кунашире уже 35 лет, заметили в начале ноября на юге Кунашира, в кальдере вулкана Головнина на озере Горячее.Малый лебедь внесен в Красную книгу РФ и Красную книгу Сахалинской области со статусом "восстанавливающийся вид", он распространён по всему арктическому побережью России. Вид делят на западную и восточную популяции. Именно представители восточной популяции малого лебедя, совершая перелёт на зимовку с Чукотки в Японию, Китай или Корею, могут останавливаться на острове Кунашир.На территории заповедника "Курильский" и заказника "Малые Курилы" встречаются 295 видов птиц (пролётных 62 вида), из них в Красной книге РФ – 29 видов, в Красной книге Сахалинской области – 60 видов. Курильская гряда – ключевое место остановки птиц на глобальном Восточноазиатско-Австралийском пролётном пути.

https://ria.ru/20201029/osetr-1582033177.html

https://ria.ru/20201007/mokh-1579385161.html

чукотка

китай

япония

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чукотка, китай, япония, общество