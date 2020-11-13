Краснокнижные лебеди вернулись на Кунашир спустя 35 лет
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЛебедь на Черном озере в Приоратском парке города Гатчина Ленинградской области
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 ноя - РИА Новости. Малый тундровый лебедь, внесённый в Красную книгу России, вернулся на Курильский остров Кунашир спустя 35 лет, сообщается в пятницу на сайте заповедника "Курильский".
Трех краснокнижных лебедей, которых не видели на Кунашире уже 35 лет, заметили в начале ноября на юге Кунашира, в кальдере вулкана Головнина на озере Горячее.
"Они отдыхали и кормились на мелководье, у протоки из озера Кипящее. В течение дня птицы плавали по озеру и не собирались улетать, очевидно, отдыхая от дальнего перелёта. По наблюдениям с 1986 года это первая встреча малого лебедя на территории заповедника", - сообщили учёные.
Малый лебедь внесен в Красную книгу РФ и Красную книгу Сахалинской области со статусом "восстанавливающийся вид", он распространён по всему арктическому побережью России. Вид делят на западную и восточную популяции. Именно представители восточной популяции малого лебедя, совершая перелёт на зимовку с Чукотки в Японию, Китай или Корею, могут останавливаться на острове Кунашир.
На территории заповедника "Курильский" и заказника "Малые Курилы" встречаются 295 видов птиц (пролётных 62 вида), из них в Красной книге РФ – 29 видов, в Красной книге Сахалинской области – 60 видов. Курильская гряда – ключевое место остановки птиц на глобальном Восточноазиатско-Австралийском пролётном пути.