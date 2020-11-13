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Краснокнижные лебеди вернулись на Кунашир спустя 35 лет
Краснокнижные лебеди вернулись на Кунашир спустя 35 лет
Малый тундровый лебедь, внесённый в Красную книгу России, вернулся на Курильский остров Кунашир спустя 35 лет, сообщается в пятницу на сайте заповедника... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T08:33
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чукотка
китай
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 ноя - РИА Новости. Малый тундровый лебедь, внесённый в Красную книгу России, вернулся на Курильский остров Кунашир спустя 35 лет, сообщается в пятницу на сайте заповедника "Курильский".Трех краснокнижных лебедей, которых не видели на Кунашире уже 35 лет, заметили в начале ноября на юге Кунашира, в кальдере вулкана Головнина на озере Горячее.Малый лебедь внесен в Красную книгу РФ и Красную книгу Сахалинской области со статусом "восстанавливающийся вид", он распространён по всему арктическому побережью России. Вид делят на западную и восточную популяции. Именно представители восточной популяции малого лебедя, совершая перелёт на зимовку с Чукотки в Японию, Китай или Корею, могут останавливаться на острове Кунашир.На территории заповедника "Курильский" и заказника "Малые Курилы" встречаются 295 видов птиц (пролётных 62 вида), из них в Красной книге РФ – 29 видов, в Красной книге Сахалинской области – 60 видов. Курильская гряда – ключевое место остановки птиц на глобальном Восточноазиатско-Австралийском пролётном пути.
https://ria.ru/20201029/osetr-1582033177.html
https://ria.ru/20201007/mokh-1579385161.html
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чукотка, китай, япония, общество

Краснокнижные лебеди вернулись на Кунашир спустя 35 лет

08:33 13.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЛебедь на Черном озере в Приоратском парке города Гатчина Ленинградской области
Лебедь на Черном озере в Приоратском парке города Гатчина Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 ноя - РИА Новости. Малый тундровый лебедь, внесённый в Красную книгу России, вернулся на Курильский остров Кунашир спустя 35 лет, сообщается в пятницу на сайте заповедника "Курильский".
Трех краснокнижных лебедей, которых не видели на Кунашире уже 35 лет, заметили в начале ноября на юге Кунашира, в кальдере вулкана Головнина на озере Горячее.
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"Они отдыхали и кормились на мелководье, у протоки из озера Кипящее. В течение дня птицы плавали по озеру и не собирались улетать, очевидно, отдыхая от дальнего перелёта. По наблюдениям с 1986 года это первая встреча малого лебедя на территории заповедника", - сообщили учёные.
Малый лебедь внесен в Красную книгу РФ и Красную книгу Сахалинской области со статусом "восстанавливающийся вид", он распространён по всему арктическому побережью России. Вид делят на западную и восточную популяции. Именно представители восточной популяции малого лебедя, совершая перелёт на зимовку с Чукотки в Японию, Китай или Корею, могут останавливаться на острове Кунашир.
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На территории заповедника "Курильский" и заказника "Малые Курилы" встречаются 295 видов птиц (пролётных 62 вида), из них в Красной книге РФ – 29 видов, в Красной книге Сахалинской области – 60 видов. Курильская гряда – ключевое место остановки птиц на глобальном Восточноазиатско-Австралийском пролётном пути.
 
ЧукоткаКитайЯпонияОбщество
 
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