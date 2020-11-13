https://ria.ru/20201113/kurs-1584471656.html

Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 51 копейку

Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 51 копейку

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 51,18 копейки - до 91,3222 рубля, курс доллара увеличился на 21,14... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T13:44

2020-11-13T13:44

2020-11-13T13:44

динамика курсов валют

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 51,18 копейки - до 91,3222 рубля, курс доллара увеличился на 21,14 копейки - до 77,3262 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, выросла на 34,66 копейки, составив 83,6244 рубля.

https://radiosputnik.ria.ru/20201113/vvp-1584469618.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика