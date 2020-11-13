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Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 51 копейку
Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 51 копейку
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 51,18 копейки - до 91,3222 рубля, курс доллара увеличился на 21,14... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T13:44
2020-11-13T13:44
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 51,18 копейки - до 91,3222 рубля, курс доллара увеличился на 21,14 копейки - до 77,3262 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, выросла на 34,66 копейки, составив 83,6244 рубля.
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динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 51 копейку

13:44 13.11.2020
 
© РИА Новости / Илья ПиталевРоссийский рубль
Российский рубль - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 51,18 копейки - до 91,3222 рубля, курс доллара увеличился на 21,14 копейки - до 77,3262 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, выросла на 34,66 копейки, составив 83,6244 рубля.
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