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Онлайн-конференция о запуске обучающей онлайн-платформы "Культура.Inc"
Онлайн-конференция о запуске обучающей онлайн-платформы "Культура.Inc"
19 ноября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, посвященную запуску обучающей онлайн-платформы в области инклюзивного культурного волонтерства "Культура.Inc".
2020-11-13T14:31
2020-11-13T14:31
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Задать вопросУчастники: - заместитель Министра культуры Российской Федерации Ольга ЯРИЛОВА; - руководитель Дирекции общественного движения "Волонтеры культуры" Ассоциации волонтерских центров Дарья ЖУКОВА; - председатель комиссии по доступной среде и развитию инклюзивных практик Общественной палаты Российской Федерации Диана ГУРЦКАЯ; - начальник управления по корпоративной социальной ответственности и бренду ПАО "Северсталь" Наталья ПОППЕЛЬ;- ректор Московского городского социального университета Наталья ПОЧИНОК;- исполнительный директор Еврейского музея и Центра толерантности Елена ПРОНИЧЕВА. Модератор – медиапродюсер, эксперт в сфере новых медиа, журналист Наталья ЛОСЕВА.В ходе мероприятия будет представлена инновационная геймифицированная онлайн-платформа Культура.Inc для обучения волонтеров и сотрудников учреждений культуры корректной коммуникации с людьми с инвалидностью. В основе – 10 иллюстрированных кейсов, отражающих типичные ситуации взаимодействия сотрудников и волонтеров с людьми с инвалидностью на всех этапах их сопровождения. Обучающиеся получат представление о правилах общения с людьми с нарушениями зрения и слуха, с ментальной инвалидностью, а также с проблемами опорно-двигательного аппарата. Такая форма обучения впервые предлагается для культурных институций России. Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о запуске обучающей онлайн-платформы "Культура.Inc"

14:31 13.11.2020
 
Читать ria.ru в
19 ноября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, посвященную запуску обучающей онлайн-платформы в области инклюзивного культурного волонтерства "Культура.Inc".
Задать вопрос

Участники:
- заместитель Министра культуры Российской Федерации Ольга ЯРИЛОВА;
- руководитель Дирекции общественного движения "Волонтеры культуры" Ассоциации волонтерских центров Дарья ЖУКОВА;
- председатель комиссии по доступной среде и развитию инклюзивных практик Общественной палаты Российской Федерации Диана ГУРЦКАЯ;
- начальник управления по корпоративной социальной ответственности и бренду ПАО "Северсталь" Наталья ПОППЕЛЬ;
- ректор Московского городского социального университета Наталья ПОЧИНОК;
- исполнительный директор Еврейского музея и Центра толерантности Елена ПРОНИЧЕВА.

Модератор – медиапродюсер, эксперт в сфере новых медиа, журналист Наталья ЛОСЕВА.

В ходе мероприятия будет представлена инновационная геймифицированная онлайн-платформа Культура.Inc для обучения волонтеров и сотрудников учреждений культуры корректной коммуникации с людьми с инвалидностью. В основе – 10 иллюстрированных кейсов, отражающих типичные ситуации взаимодействия сотрудников и волонтеров с людьми с инвалидностью на всех этапах их сопровождения. Обучающиеся получат представление о правилах общения с людьми с нарушениями зрения и слуха, с ментальной инвалидностью, а также с проблемами опорно-двигательного аппарата. Такая форма обучения впервые предлагается для культурных институций России.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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