https://ria.ru/20201113/kulturainc-1584483046.html

Онлайн-конференция о запуске обучающей онлайн-платформы "Культура.Inc"

Онлайн-конференция о запуске обучающей онлайн-платформы "Культура.Inc"

19 ноября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, посвященную запуску обучающей онлайн-платформы в области инклюзивного культурного волонтерства "Культура.Inc".

2020-11-13T14:31

2020-11-13T14:31

2020-11-13T14:31

анонсы

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Задать вопросУчастники: - заместитель Министра культуры Российской Федерации Ольга ЯРИЛОВА; - руководитель Дирекции общественного движения "Волонтеры культуры" Ассоциации волонтерских центров Дарья ЖУКОВА; - председатель комиссии по доступной среде и развитию инклюзивных практик Общественной палаты Российской Федерации Диана ГУРЦКАЯ; - начальник управления по корпоративной социальной ответственности и бренду ПАО "Северсталь" Наталья ПОППЕЛЬ;- ректор Московского городского социального университета Наталья ПОЧИНОК;- исполнительный директор Еврейского музея и Центра толерантности Елена ПРОНИЧЕВА. Модератор – медиапродюсер, эксперт в сфере новых медиа, журналист Наталья ЛОСЕВА.В ходе мероприятия будет представлена инновационная геймифицированная онлайн-платформа Культура.Inc для обучения волонтеров и сотрудников учреждений культуры корректной коммуникации с людьми с инвалидностью. В основе – 10 иллюстрированных кейсов, отражающих типичные ситуации взаимодействия сотрудников и волонтеров с людьми с инвалидностью на всех этапах их сопровождения. Обучающиеся получат представление о правилах общения с людьми с нарушениями зрения и слуха, с ментальной инвалидностью, а также с проблемами опорно-двигательного аппарата. Такая форма обучения впервые предлагается для культурных институций России. Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы