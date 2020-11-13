Онлайн-конференция о запуске обучающей онлайн-платформы "Культура.Inc"
19 ноября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, посвященную запуску обучающей онлайн-платформы в области инклюзивного культурного волонтерства "Культура.Inc".
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Участники:
- заместитель Министра культуры Российской Федерации Ольга ЯРИЛОВА;
- руководитель Дирекции общественного движения "Волонтеры культуры" Ассоциации волонтерских центров Дарья ЖУКОВА;
- председатель комиссии по доступной среде и развитию инклюзивных практик Общественной палаты Российской Федерации Диана ГУРЦКАЯ;
- начальник управления по корпоративной социальной ответственности и бренду ПАО "Северсталь" Наталья ПОППЕЛЬ;
- ректор Московского городского социального университета Наталья ПОЧИНОК;
- исполнительный директор Еврейского музея и Центра толерантности Елена ПРОНИЧЕВА.
Модератор – медиапродюсер, эксперт в сфере новых медиа, журналист Наталья ЛОСЕВА.
В ходе мероприятия будет представлена инновационная геймифицированная онлайн-платформа Культура.Inc для обучения волонтеров и сотрудников учреждений культуры корректной коммуникации с людьми с инвалидностью. В основе – 10 иллюстрированных кейсов, отражающих типичные ситуации взаимодействия сотрудников и волонтеров с людьми с инвалидностью на всех этапах их сопровождения. Обучающиеся получат представление о правилах общения с людьми с нарушениями зрения и слуха, с ментальной инвалидностью, а также с проблемами опорно-двигательного аппарата. Такая форма обучения впервые предлагается для культурных институций России.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- заместитель Министра культуры Российской Федерации Ольга ЯРИЛОВА;
- руководитель Дирекции общественного движения "Волонтеры культуры" Ассоциации волонтерских центров Дарья ЖУКОВА;
- председатель комиссии по доступной среде и развитию инклюзивных практик Общественной палаты Российской Федерации Диана ГУРЦКАЯ;
- начальник управления по корпоративной социальной ответственности и бренду ПАО "Северсталь" Наталья ПОППЕЛЬ;
- ректор Московского городского социального университета Наталья ПОЧИНОК;
- исполнительный директор Еврейского музея и Центра толерантности Елена ПРОНИЧЕВА.
Модератор – медиапродюсер, эксперт в сфере новых медиа, журналист Наталья ЛОСЕВА.
В ходе мероприятия будет представлена инновационная геймифицированная онлайн-платформа Культура.Inc для обучения волонтеров и сотрудников учреждений культуры корректной коммуникации с людьми с инвалидностью. В основе – 10 иллюстрированных кейсов, отражающих типичные ситуации взаимодействия сотрудников и волонтеров с людьми с инвалидностью на всех этапах их сопровождения. Обучающиеся получат представление о правилах общения с людьми с нарушениями зрения и слуха, с ментальной инвалидностью, а также с проблемами опорно-двигательного аппарата. Такая форма обучения впервые предлагается для культурных институций России.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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