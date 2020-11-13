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Кубань ежегодно направляет на поддержку бизнеса 25 млрд руб
Кубань ежегодно направляет на поддержку бизнеса 25 млрд руб
Краснодарский край ежегодно оказывает бизнесу поддержку на сумму около 25 миллиардов рублей, сообщает администрация региона. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T18:17
2020-11-13T18:17
2020-11-13T18:17
краснодарский край
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агентство стратегических инициатив (аси)
краснодарский край
экономика
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КРАСНОДАР, 13 ноя - РИА Новости. Краснодарский край ежегодно оказывает бизнесу поддержку на сумму около 25 миллиардов рублей, сообщает администрация региона.Уточняется, что улучшение показателей инвестклимата региона обсудили на встрече вице-губернатора края Александра Руппеля с экспертами клуба стратегических инициатив АСИ.Он отметил, что с учетом косвенных мер, "край ежегодно оказывает бизнесу поддержку на сумму около 25 миллиардов рублей".По данным краевых властей, сегодня в регионе доступны около 50 основных форм господдержки, включая субсидии, гранты, займы и льготы. Все имеющиеся и создаваемые условия для бизнеса помогают краю оставаться в числе самых инвестиционно привлекательных регионов страны, отмечают в ведомстве. Сейчас Кубань занимает шестое место в соответствующем национальном рейтинге.
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россия, агентство стратегических инициатив (аси), краснодарский край, экономика