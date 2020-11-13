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Краснодарский край
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Кубань ежегодно направляет на поддержку бизнеса 25 млрд руб
Кубань ежегодно направляет на поддержку бизнеса 25 млрд руб
Краснодарский край ежегодно оказывает бизнесу поддержку на сумму около 25 миллиардов рублей, сообщает администрация региона. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T18:17
2020-11-13T18:17
краснодарский край
россия
агентство стратегических инициатив (аси)
краснодарский край
экономика
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КРАСНОДАР, 13 ноя - РИА Новости. Краснодарский край ежегодно оказывает бизнесу поддержку на сумму около 25 миллиардов рублей, сообщает администрация региона.Уточняется, что улучшение показателей инвестклимата региона обсудили на встрече вице-губернатора края Александра Руппеля с экспертами клуба стратегических инициатив АСИ.Он отметил, что с учетом косвенных мер, "край ежегодно оказывает бизнесу поддержку на сумму около 25 миллиардов рублей".По данным краевых властей, сегодня в регионе доступны около 50 основных форм господдержки, включая субсидии, гранты, займы и льготы. Все имеющиеся и создаваемые условия для бизнеса помогают краю оставаться в числе самых инвестиционно привлекательных регионов страны, отмечают в ведомстве. Сейчас Кубань занимает шестое место в соответствующем национальном рейтинге.
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россия, агентство стратегических инициатив (аси), краснодарский край, экономика

Кубань ежегодно направляет на поддержку бизнеса 25 млрд руб

18:17 13.11.2020
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКраснодар во время самоизоляции жителей
Краснодар во время самоизоляции жителей - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 13 ноя - РИА Новости. Краснодарский край ежегодно оказывает бизнесу поддержку на сумму около 25 миллиардов рублей, сообщает администрация региона.
Уточняется, что улучшение показателей инвестклимата региона обсудили на встрече вице-губернатора края Александра Руппеля с экспертами клуба стратегических инициатив АСИ.
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"При разработке новых инструментов для развития бизнеса нам очень важна вовлеченность предпринимательского сообщества, общественных организаций. Именно вы – рупор бизнеса, проводник их идей и предложений. Благодаря такой совместной работе нам удается качественно улучшать деловую среду, создавать новые условия и возможности для ведения бизнеса, а значит, и для привлечения новых инвестиций", - приводит слова Руппеля ведомство.

Он отметил, что с учетом косвенных мер, "край ежегодно оказывает бизнесу поддержку на сумму около 25 миллиардов рублей".

"Создание безбарьерных условий для инвесторов и бизнеса носит комплексный и последовательный характер. В следующем году мы планируем к реализации целый комплекс мероприятий по улучшению инвестиционного и предпринимательского климата и готовы к дискуссии по каждой из них", – добавил глава регионального департамента инвестиций и развития МСП Василий Воробьев.

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По данным краевых властей, сегодня в регионе доступны около 50 основных форм господдержки, включая субсидии, гранты, займы и льготы. Все имеющиеся и создаваемые условия для бизнеса помогают краю оставаться в числе самых инвестиционно привлекательных регионов страны, отмечают в ведомстве. Сейчас Кубань занимает шестое место в соответствующем национальном рейтинге.
 
Краснодарский крайРоссияАгентство стратегических инициатив (АСИ)Краснодарский крайЭкономика
 
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