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В Крыму ответили на заявление Украины о возвращении полуострова
В Крыму ответили на заявление Украины о возвращении полуострова
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал бредом намерение киевских властей воспользоваться... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T22:26
2020-11-13T22:55
россия
антон кориневич
михаил мишустин
владимир путин
республика крым
севастополь
оон
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя — РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал бредом намерение киевских властей воспользоваться проблемой дефицита воды в Крыму для возвращения полуострова под свой контроль.Ранее постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым, офис которого находится в Херсонской области, Антон Кориневич в интервью украинским СМИ заявил, что вопрос нехватки воды в Крыму является важным рычагом давления, который может "ускорить деоккупацию" полуострова.По его словам, желание Украины шантажировать крымчан вопросом возобновления поставок воды по Северо-Крымскому каналу вызывает лишь жалость. "Крым с помощью федерального центра справится с проблемой вододефицита. Северо-Крымский канал для нас сегодня не актуален. Уверен, мы достойно преодолеем и эту блокаду, как все предыдущие, ведь Крым — это часть великой мировой державы", — отметил Гемпель.Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сказал, что Крым получит около 50 миллиардов рублей для модернизации системы водоснабжения, основная часть средств поступит из федерального бюджета. Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет бурения новых скважин и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20201113/voda-1584407050.html
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россия, антон кориневич, михаил мишустин, владимир путин, республика крым, севастополь, оон, украина

В Крыму ответили на заявление Украины о возвращении полуострова

22:26 13.11.2020 (обновлено: 22:55 13.11.2020)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабочий во время укладки труб нового водовода от Бештерек-Зуйского водозабора к Симферополю
Рабочий во время укладки труб нового водовода от Бештерек-Зуйского водозабора к Симферополю - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя — РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал бредом намерение киевских властей воспользоваться проблемой дефицита воды в Крыму для возвращения полуострова под свой контроль.
Ранее постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым, офис которого находится в Херсонской области, Антон Кориневич в интервью украинским СМИ заявил, что вопрос нехватки воды в Крыму является важным рычагом давления, который может "ускорить деоккупацию" полуострова.
Житель Cимферополя набирает в емкости питьевую воду, привезенную в цистернах - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
07:45
В Госдуме исключили переговоры с Украиной о поставках воды в Крым

"Очередной бред наших соседей сопровождается безумным желанием вернуть то, что никогда им не принадлежало. По факту руководство Украины пытается блокадами осуществить геноцид населения, проживающего в Крыму", — сказал РИА Новости Гемпель.

По его словам, желание Украины шантажировать крымчан вопросом возобновления поставок воды по Северо-Крымскому каналу вызывает лишь жалость. "Крым с помощью федерального центра справится с проблемой вододефицита. Северо-Крымский канал для нас сегодня не актуален. Уверен, мы достойно преодолеем и эту блокаду, как все предыдущие, ведь Крым — это часть великой мировой державы", — отметил Гемпель.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сказал, что Крым получит около 50 миллиардов рублей для модернизации системы водоснабжения, основная часть средств поступит из федерального бюджета. Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.
Ялта - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
Вчера, 15:46
В Госдуме отвергли идею переговоров по статусу Крыма
Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет бурения новых скважин и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
 
РоссияАнтон КориневичМихаил МишустинВладимир ПутинРеспублика КрымСевастопольООНУкраина
 
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