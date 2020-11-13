https://ria.ru/20201113/kravchuk-1584450705.html

Кравчук назвал Минские соглашения "политической удавкой" для Украины

Кравчук назвал Минские соглашения "политической удавкой" для Украины

Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу в Минске и первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что подписанные при бывшем... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T12:09

2020-11-13T12:09

2020-11-13T12:09

минские соглашения

петр порошенко

верховная рада украины

владимир зеленский

борис грызлов

луганская область

минск

киев

в мире

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КИЕВ, 13 ноя - РИА Новости. Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу в Минске и первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что подписанные при бывшем главе государства Петре Порошенко минские соглашения являются "политической удавкой" для Украины.Ранее Кравчук заявил, что минские соглашения ставят Киев в "чрезвычайно сложное положение"."Комплекс мероприятий, который подписали в 2015 году во времена Петра Порошенко, является огромной ошибкой. Это политическая удавка на шее Украины и один из тормозов, который везде и во всем мешает нам принимать решения", - заявил Кравчук в интервью сайту Телевизионной службы новостей (ТСН), опубликованном в пятницу.По его словам, реализация минских соглашений становится предметом частых споров во время заседаний трехсторонней контактной группы. "Вчера (в среду 11 ноября – ред.) мы заседали в ТКГ. Они повторяли одно и то же, что, мол, Украина меняет философию и порядок минских договоренностей. Что там записаны сначала выборы, а потом граница, а Украина хочет наоборот. А дальше они не хотят слушать меня о том, что этот комплекс мер был подписан в очень сложных условиях, продолжались военные действия. Но факт остается фактом", - добавил Кравчук.Ранее Кравчук выразил мнение, что для Порошенко было не главным добиться успехов на переговорах в Минске. Также Кравчук заявил, что при президенте Владимире Зеленском ситуация другая.Очередные выборы в органы местного самоуправления прошли на Украине 25 октября. При этом выборы не проходили на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. Согласно принятому парламентом Украины постановлению, выборы на этих территориях смогут состояться, в частности, после вывода всех "вооруженных формирований" и передачи контроля над украинско-российской границей. В июле полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявлял, что постановление Верховной рады о проведении местных выборов противоречит минским соглашениям.

https://ria.ru/20201106/ukraina-1583385886.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минские соглашения, петр порошенко, верховная рада украины, владимир зеленский, борис грызлов, луганская область, минск, киев, в мире