Кравчук назвал Минские соглашения "политической удавкой" для Украины
КИЕВ, 13 ноя - РИА Новости. Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу в Минске и первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что подписанные при бывшем главе государства Петре Порошенко минские соглашения являются "политической удавкой" для Украины.
Ранее Кравчук заявил, что минские соглашения ставят Киев в "чрезвычайно сложное положение".
"Комплекс мероприятий, который подписали в 2015 году во времена Петра Порошенко, является огромной ошибкой. Это политическая удавка на шее Украины и один из тормозов, который везде и во всем мешает нам принимать решения", - заявил Кравчук в интервью сайту Телевизионной службы новостей (ТСН), опубликованном в пятницу.
9 декабря 2019, 21:34ИнфографикаМинские соглашения
По его словам, реализация минских соглашений становится предметом частых споров во время заседаний трехсторонней контактной группы. "Вчера (в среду 11 ноября – ред.) мы заседали в ТКГ. Они повторяли одно и то же, что, мол, Украина меняет философию и порядок минских договоренностей. Что там записаны сначала выборы, а потом граница, а Украина хочет наоборот. А дальше они не хотят слушать меня о том, что этот комплекс мер был подписан в очень сложных условиях, продолжались военные действия. Но факт остается фактом", - добавил Кравчук.
Ранее Кравчук выразил мнение, что для Порошенко было не главным добиться успехов на переговорах в Минске. Также Кравчук заявил, что при президенте Владимире Зеленском ситуация другая.
Очередные выборы в органы местного самоуправления прошли на Украине 25 октября. При этом выборы не проходили на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. Согласно принятому парламентом Украины постановлению, выборы на этих территориях смогут состояться, в частности, после вывода всех "вооруженных формирований" и передачи контроля над украинско-российской границей. В июле полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявлял, что постановление Верховной рады о проведении местных выборов противоречит минским соглашениям.