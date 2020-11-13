https://ria.ru/20201113/koyki-1584562275.html

Воробьев рассказал о загруженности коечного фонда в Подмосковье

Воробьев рассказал о загруженности коечного фонда в Подмосковье

Около 22-23% коек для пациентов с коронавирусом свободно в Московской области, заявил губернатор региона Андрей Воробьев. РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T21:16

2020-11-13T21:16

2020-11-13T21:16

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Около 22-23% коек для пациентов с коронавирусом свободно в Московской области, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, андрей воробьев, московская область (подмосковье)