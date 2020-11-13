https://ria.ru/20201113/koyki-1584562275.html
Воробьев рассказал о загруженности коечного фонда в Подмосковье
Воробьев рассказал о загруженности коечного фонда в Подмосковье
Около 22-23% коек для пациентов с коронавирусом свободно в Московской области, заявил губернатор региона Андрей Воробьев. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T21:16
2020-11-13T21:16
2020-11-13T21:16
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Около 22-23% коек для пациентов с коронавирусом свободно в Московской области, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, андрей воробьев, московская область (подмосковье)