https://ria.ru/20201113/kostomarov-1584455877.html

Голливудский актер Сэм Дуглас снялся в триллере Павла Костомарова "Бансу"

Голливудский актер Сэм Дуглас снялся в триллере Павла Костомарова "Бансу"

Голливудский актер Сэм Дуглас ("Пятый элемент", "Миссия невыполнима"), снялся в российском шпионском триллере Павла Костомарова "Бансу", назвав это вызовом и... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T13:36

2020-11-13T13:36

2020-11-13T13:36

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Голливудский актер Сэм Дуглас ("Пятый элемент", "Миссия невыполнима"), снялся в российском шпионском триллере Павла Костомарова "Бансу", назвав это вызовом и захватывающим опытом, сообщила пресс-служба кинокомпании 1-2-3 Production."Работа над "Бансу" стала для меня не только захватывающим опытом, но и вызовом. Очень сложные погодные условия, величественные локации, фантастические костюмы. Но когда я увидел кадры на плейбеке, то окончательно понял, что проект особенный. И мне во что бы то ни стало нужно быть правдоподобным и соответствовать художественной работе актеров и съемочной группы... Я возлагаю большие надежды на этот фильм и верю в его коммерческий успех в России и в мире", — приводит слова Дугласа пресс-служба.Сюжет ленты Костомарова основан на реальной истории, которая произошла на Аляске в 1943 году. В приземлившемся для дозаправки 20-метровом бомбардировщике, перегоняемом по ленд-лизу, обнаруживают пропажу штурмана. В его парашюте спрятаны ценные разведданные, поэтому на поиски отправляются советские и американские поисковые группы.В фильме снимались российские актеры Александр Паль, Тимофей Трибунцев, Илья Лейбин, немецкий актер и режиссер Филипп Кристофер, английские актеры Марк Ноубл, Мэттью Симпсон и другие.

https://ria.ru/20201105/psikh-1582995925.html

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кино и сериалы, новости культуры, павел костомаров, аляска