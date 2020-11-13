Небензя назвал Косово вербовочным пунктом международного терроризма
09:41 13.11.2020 (обновлено: 11:34 13.11.2020)
НЬЮ-ЙОРК, 13 ноя – РИА Новости. Косово выдают за образец молодой демократии, но все, кому положено, знают, что это вербовочный пункт международного терроризма, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Вообще наши коллеги (ряд западных государств – Прим. ред.) выдают Косово за молодой образец невероятной демократии. Но все, кому положено, знают, что это вербовочный пункт международного терроризма, что это рассадник организованной преступности".
В 2019 году официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что самопровозглашенная республика Косово продолжает превращаться в оплот терроризма, куда возвращаются боевики террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*) с Ближнего Востока. По ее словам, возвращаются туда игиловцы, которые были завербованы из числа косовалбанцев и прошли соответствующую подготовку.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.
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Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России