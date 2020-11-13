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Небензя назвал Косово вербовочным пунктом международного терроризма
Небензя назвал Косово вербовочным пунктом международного терроризма
Косово выдают за образец молодой демократии, но все, кому положено, знают, что это вербовочный пункт международного терроризма, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T09:41
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василий небензя
косово
в мире
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НЬЮ-ЙОРК, 13 ноя – РИА Новости. Косово выдают за образец молодой демократии, но все, кому положено, знают, что это вербовочный пункт международного терроризма, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя.В 2019 году официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что самопровозглашенная республика Косово продолжает превращаться в оплот терроризма, куда возвращаются боевики террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*) с Ближнего Востока. По ее словам, возвращаются туда игиловцы, которые были завербованы из числа косовалбанцев и прошли соответствующую подготовку.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.* Террористическая организация, запрещенная на территории РоссииЧитайте полный текст интервью Василия Небензи &gt;&gt;
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василий небензя, косово, в мире

Небензя назвал Косово вербовочным пунктом международного терроризма

09:41 13.11.2020 (обновлено: 11:34 13.11.2020)
 
© РИА Новости / Илья ПиталевВид города Приштина
Вид города Приштина - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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НЬЮ-ЙОРК, 13 ноя – РИА Новости. Косово выдают за образец молодой демократии, но все, кому положено, знают, что это вербовочный пункт международного терроризма, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Вообще наши коллеги (ряд западных государств – Прим. ред.) выдают Косово за молодой образец невероятной демократии. Но все, кому положено, знают, что это вербовочный пункт международного терроризма, что это рассадник организованной преступности".

Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
Василий Небензя
В 2019 году официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что самопровозглашенная республика Косово продолжает превращаться в оплот терроризма, куда возвращаются боевики террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*) с Ближнего Востока. По ее словам, возвращаются туда игиловцы, которые были завербованы из числа косовалбанцев и прошли соответствующую подготовку.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.
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Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
Читайте полный текст интервью Василия Небензи >>
 
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