https://ria.ru/20201113/koronavirus-1584564783.html

Мурашко назвал ситуацию с коронавирусом в России очень напряженной

Мурашко назвал ситуацию с коронавирусом в России очень напряженной

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что ситуация с COVID-19 в России очень напряженная. РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T21:44

2020-11-13T21:44

2020-11-13T22:25

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил мурашко

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что ситуация с COVID-19 в России очень напряженная. В интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1" министр уточнил, что почти 900 тысяч заболевших находятся под медицинским контролем.Также он добавил, что высокую настороженность из-за пандемии коронавируса вызывает Сибирский федеральный округ и ряд регионов Дальневосточного округа."Сегодня у нас высокую настороженность вызывает Сибирский федеральный округ. Ряд регионов. И ряд регионов Дальневосточного округа ", - сказал Мурашко. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20200515/1571520997.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество