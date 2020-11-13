https://ria.ru/20201113/koronavirus-1584564783.html
Мурашко назвал ситуацию с коронавирусом в России очень напряженной
Мурашко назвал ситуацию с коронавирусом в России очень напряженной
Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что ситуация с COVID-19 в России очень напряженная. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T21:44
2020-11-13T21:44
2020-11-13T22:25
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что ситуация с COVID-19 в России очень напряженная. В интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1" министр уточнил, что почти 900 тысяч заболевших находятся под медицинским контролем.Также он добавил, что высокую настороженность из-за пандемии коронавируса вызывает Сибирский федеральный округ и ряд регионов Дальневосточного округа."Сегодня у нас высокую настороженность вызывает Сибирский федеральный округ. Ряд регионов. И ряд регионов Дальневосточного округа ", - сказал Мурашко. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество