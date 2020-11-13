https://ria.ru/20201113/koronavirus-1584564511.html

Эпидемиолог назвал главную особенность бессимптомных носителей COVID-19

Эпидемиолог назвал главную особенность бессимптомных носителей COVID-19

Главной особенностью бессимптомных носителей COVID-19 является их высокая заразность, заявил академик Китайской академии инженерных наук, ведущий эпидемиолог... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T21:38

2020-11-13T21:38

2020-11-13T21:39

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

китай

в мире

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ПЕКИН, 13 ноя - РИА Новости. Главной особенностью бессимптомных носителей COVID-19 является их высокая заразность, заявил академик Китайской академии инженерных наук, ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань."Бессимптомные больные COVID-19 занимают 20-40% от общего числа заболевших. Их главной особенностью является сравнительно высокая инфекционность", - заявил Чжун Наньшань на российско-китайском симпозиуме, который прошел в формате видеоконференции.Он подчеркнул, что этот феномен требует предельного внимания.В случае кластерного заражения, источник которого неизвестен, обязательно необходимо проводить массовое тестирование всех проживающих в этом районе, считает китайский специалист. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html

китай

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коронавирус covid-19, китай, в мире