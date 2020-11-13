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Эпидемиолог назвал главную особенность бессимптомных носителей COVID-19
Эпидемиолог назвал главную особенность бессимптомных носителей COVID-19
Главной особенностью бессимптомных носителей COVID-19 является их высокая заразность, заявил академик Китайской академии инженерных наук, ведущий эпидемиолог... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T21:38
2020-11-13T21:39
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
китай
в мире
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ПЕКИН, 13 ноя - РИА Новости. Главной особенностью бессимптомных носителей COVID-19 является их высокая заразность, заявил академик Китайской академии инженерных наук, ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань."Бессимптомные больные COVID-19 занимают 20-40% от общего числа заболевших. Их главной особенностью является сравнительно высокая инфекционность", - заявил Чжун Наньшань на российско-китайском симпозиуме, который прошел в формате видеоконференции.Он подчеркнул, что этот феномен требует предельного внимания.В случае кластерного заражения, источник которого неизвестен, обязательно необходимо проводить массовое тестирование всех проживающих в этом районе, считает китайский специалист. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, китай, в мире

Эпидемиолог назвал главную особенность бессимптомных носителей COVID-19

21:38 13.11.2020 (обновлено: 21:39 13.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкИзмерение температуры людям при входе в поликлинике городской больницы №2 в Омске
Измерение температуры людям при входе в поликлинике городской больницы №2 в Омске - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ПЕКИН, 13 ноя - РИА Новости. Главной особенностью бессимптомных носителей COVID-19 является их высокая заразность, заявил академик Китайской академии инженерных наук, ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань.
"Бессимптомные больные COVID-19 занимают 20-40% от общего числа заболевших. Их главной особенностью является сравнительно высокая инфекционность", - заявил Чжун Наньшань на российско-китайском симпозиуме, который прошел в формате видеоконференции.
Он подчеркнул, что этот феномен требует предельного внимания.
В случае кластерного заражения, источник которого неизвестен, обязательно необходимо проводить массовое тестирование всех проживающих в этом районе, считает китайский специалист.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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