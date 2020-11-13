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Воробьев назвал ситуацию с коронавирусом в Подмосковье напряженной
Воробьев назвал ситуацию с коронавирусом в Подмосковье напряженной
Система здравоохранения Подмосковья продолжает работать в очень напряжённом режиме из-за ситуации с коронавирусом, заявил губернатор региона Андрей Воробьев. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T20:52
2020-11-13T20:52
2020-11-13T21:27
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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здоровье - общество
андрей воробьев
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Система здравоохранения Подмосковья продолжает работать в очень напряжённом режиме из-за ситуации с коронавирусом, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, андрей воробьев, московская область (подмосковье)