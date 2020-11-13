https://ria.ru/20201113/koronavirus-1584520928.html
В Норвегии количество зараженных коронавирусом растет среди подростков
В Норвегии количество зараженных коронавирусом растет среди подростков
Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг на пресс-конференции в пятницу выразила озабоченность тем, что количество заражающихся коронавирусом подростков в... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T17:13
2020-11-13T17:13
2020-11-13T17:13
распространение нового коронавируса
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МУРМАНСК, 13 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг на пресс-конференции в пятницу выразила озабоченность тем, что количество заражающихся коронавирусом подростков в возрасте 13-19 лет заметно растет в последнее время, сообщила телерадиокомпания NRK.За последние сутки в Норвегии были зарегистрированы 710 случаев заражения коронавирусом, и это число является рекордным суточным приростом с момента начала пандемии. Наибольшее число заболевших зафиксировано в Осло, Драммене и Бергене.Некоторые коммуны в Норвегии предпочли закрыть школы и ограничить время работы детских садов, однако в целом по стране такая мера не предусматривалась.На прошлой неделе Сульберг обратилась к жителям Норвегии с просьбой оставаться дома и сократить социальные контакты. В стране действует ряд жестких ограничений.Министр здравоохранения Бент Хёйе предупредил, что, вероятнее всего, ограничения сохранятся и в период проведения рождественских праздников, до которых осталось шесть недель. "Мы надеемся, что принятые меры дадут эффект к этому времени", - сказал он.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201104/sputnik-v-1583039067.html
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берген, осло, норвегия, в мире
МУРМАНСК, 13 ноя – РИА Новости.
Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг на пресс-конференции в пятницу выразила озабоченность тем, что количество заражающихся коронавирусом подростков в возрасте 13-19 лет заметно растет в последнее время, сообщила телерадиокомпания NRK
.
За последние сутки в Норвегии были зарегистрированы 710 случаев заражения коронавирусом, и это число является рекордным суточным приростом с момента начала пандемии. Наибольшее число заболевших зафиксировано в Осло, Драммене и Бергене.
"Больше всего заболеваемость выросла в возрастной группе 13-19 лет", - сообщила телекомпания.
"Важно отметить, что подростки должны тоже беречься. Мы заботимся о старшем поколении и других уязвимых группах", - сказала Сульберг. Она отметила, что наибольшее число заражений фиксируется в старшей подростковой группе.
Некоторые коммуны в Норвегии предпочли закрыть школы и ограничить время работы детских садов, однако в целом по стране такая мера не предусматривалась.
На прошлой неделе Сульберг обратилась к жителям Норвегии с просьбой оставаться дома и сократить социальные контакты. В стране действует ряд жестких ограничений.
"Вчера исполнилось восемь месяцев с тех пор, как мы ввели самые жесткие ограничения в истории мирного времени. Я понимаю, что это тяжело, но я призывают всех держаться. Вместе мы сможем все преодолеть", - сказала премьер-министр.
Министр здравоохранения Бент Хёйе предупредил, что, вероятнее всего, ограничения сохранятся и в период проведения рождественских праздников, до которых осталось шесть недель. "Мы надеемся, что принятые меры дадут эффект к этому времени", - сказал он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.