https://ria.ru/20201113/koronavirus-1584520928.html

В Норвегии количество зараженных коронавирусом растет среди подростков

В Норвегии количество зараженных коронавирусом растет среди подростков

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг на пресс-конференции в пятницу выразила озабоченность тем, что количество заражающихся коронавирусом подростков в... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T17:13

2020-11-13T17:13

2020-11-13T17:13

распространение нового коронавируса

берген

осло

норвегия

в мире

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МУРМАНСК, 13 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг на пресс-конференции в пятницу выразила озабоченность тем, что количество заражающихся коронавирусом подростков в возрасте 13-19 лет заметно растет в последнее время, сообщила телерадиокомпания NRK.За последние сутки в Норвегии были зарегистрированы 710 случаев заражения коронавирусом, и это число является рекордным суточным приростом с момента начала пандемии. Наибольшее число заболевших зафиксировано в Осло, Драммене и Бергене.Некоторые коммуны в Норвегии предпочли закрыть школы и ограничить время работы детских садов, однако в целом по стране такая мера не предусматривалась.На прошлой неделе Сульберг обратилась к жителям Норвегии с просьбой оставаться дома и сократить социальные контакты. В стране действует ряд жестких ограничений.Министр здравоохранения Бент Хёйе предупредил, что, вероятнее всего, ограничения сохранятся и в период проведения рождественских праздников, до которых осталось шесть недель. "Мы надеемся, что принятые меры дадут эффект к этому времени", - сказал он.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201104/sputnik-v-1583039067.html

https://ria.ru/20201113/pandemiya-1584507015.html

берген

осло

норвегия

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берген, осло, норвегия, в мире