https://ria.ru/20201113/koronavirus-1584511357.html
На Кубани опровергли сообщения о нехватке коек для больных COVID-19
На Кубани опровергли сообщения о нехватке коек для больных COVID-19
Почти треть коек для заразившихся коронавирусом или имеющих подозрение на это заболевание свободна в Краснодаре, сообщили РИА Новости в министерстве... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T16:33
2020-11-13T16:33
2020-11-13T16:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
краснодар
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 13 ноя - РИА Новости. Почти треть коек для заразившихся коронавирусом или имеющих подозрение на это заболевание свободна в Краснодаре, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Краснодарского края.Ранее в соцсетях и мессенджерах появились, в том числе и анонимные, сообщения о том, что мест для больных коронавирусом в ковидных госпиталях Краснодара не хватает, и заразившихся COVID-19 направляют в лечебные учреждения других муниципалитетов."По состоянию на 6 ноября 2020 года, в 8 медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края, оказывающих медицинскую помощь пациентам с установленным диагнозом "новая коронавирусная инфекция COVID-19" или с подозрением на COVID-19, в стационарных условиях в муниципальном образовании город Краснодар развернуто 2520 коек, из них 30% свободно. Пациенты с новой коронавирусной инфекцией или с подозрением на неё получают всю необходимую помощь", - сообщили агентству в кубанском минздраве, отвечая на соответствующий вопрос.При этом в ведомстве отметили, что наиболее остро в настоящее время стоит вопрос соблюдения гражданами санитарно-эпидемиологических правил – ношение медицинских масок, перчаток и соблюдение социальной дистанции.Ежесуточный прирост заболевших коронавирусом на Кубани продолжает расти, в минувшую субботу этот показатель достиг 140, а к этой пятнице – 154. Всего с начала пандемии коронавирусом в регионе заразились 19234 человек, из них 12328 выписаны с выздоровлением, 496 пациентов спасти не удалось.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201028/koronavirus-1581837470.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, краснодар, краснодарский край
КРАСНОДАР, 13 ноя - РИА Новости.
Почти треть коек для заразившихся коронавирусом или имеющих подозрение на это заболевание свободна в Краснодаре
, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Краснодарского края
.
Ранее в соцсетях и мессенджерах появились, в том числе и анонимные, сообщения о том, что мест для больных коронавирусом в ковидных госпиталях Краснодара не хватает, и заразившихся COVID-19 направляют в лечебные учреждения других муниципалитетов.
"По состоянию на 6 ноября 2020 года, в 8 медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края, оказывающих медицинскую помощь пациентам с установленным диагнозом "новая коронавирусная инфекция COVID-19" или с подозрением на COVID-19, в стационарных условиях в муниципальном образовании город Краснодар развернуто 2520 коек, из них 30% свободно. Пациенты с новой коронавирусной инфекцией или с подозрением на неё получают всю необходимую помощь", - сообщили агентству в кубанском минздраве, отвечая на соответствующий вопрос.
При этом в ведомстве отметили, что наиболее остро в настоящее время стоит вопрос соблюдения гражданами санитарно-эпидемиологических правил – ношение медицинских масок, перчаток и соблюдение социальной дистанции.
Ежесуточный прирост заболевших коронавирусом на Кубани продолжает расти, в минувшую субботу этот показатель достиг 140, а к этой пятнице – 154. Всего с начала пандемии коронавирусом в регионе заразились 19234 человек, из них 12328 выписаны с выздоровлением, 496 пациентов спасти не удалось.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.