https://ria.ru/20201113/koronavirus-1584504293.html
В США за сутки выявили 153 тысячи новых случаев COVID-19
В США за сутки выявили 153 тысячи новых случаев COVID-19
Число случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось на рекордный показатель - зафиксированы более 153 тысяч новых случаев, сообщает... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T16:01
2020-11-13T16:01
2020-11-13T16:07
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось на рекордный показатель - зафиксированы более 153 тысяч новых случаев, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.В ночь на пятницу о новом суточном максимуме случаев COVID-19 в США - более 150 тысяч - сообщал проект Covid Tracking Project.По данным университета, за последние 24 часа в США выявили 153 496 случаев заражения, скончались еще 919 человек.По информации университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили 10 557 451 случай заражения коронавирусом, скончались более 242 тысяч человек. Выздоровели более 4 миллионов заразившихся.Во всем мире, как сообщает университет, коронавирусом заразились более 52,8 миллиона человек, умерли свыше 1,2 миллиона заразившихся.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, сша, в мире
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости.
Число случаев заражения коронавирусом в США
за последние сутки увеличилось на рекордный показатель - зафиксированы более 153 тысяч новых случаев, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
В ночь на пятницу о новом суточном максимуме случаев COVID-19 в США - более 150 тысяч - сообщал проект Covid Tracking Project.
По данным университета, за последние 24 часа в США выявили 153 496 случаев заражения, скончались еще 919 человек.
По информации университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили 10 557 451 случай заражения коронавирусом, скончались более 242 тысяч человек. Выздоровели более 4 миллионов заразившихся.
Во всем мире, как сообщает университет, коронавирусом заразились более 52,8 миллиона человек, умерли свыше 1,2 миллиона заразившихся.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.