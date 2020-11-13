https://ria.ru/20201113/koronavirus-1584504293.html

В США за сутки выявили 153 тысячи новых случаев COVID-19

В США за сутки выявили 153 тысячи новых случаев COVID-19

Число случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось на рекордный показатель - зафиксированы более 153 тысяч новых случаев, сообщает... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T16:01

2020-11-13T16:01

2020-11-13T16:07

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

сша

в мире

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось на рекордный показатель - зафиксированы более 153 тысяч новых случаев, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.В ночь на пятницу о новом суточном максимуме случаев COVID-19 в США - более 150 тысяч - сообщал проект Covid Tracking Project.По данным университета, за последние 24 часа в США выявили 153 496 случаев заражения, скончались еще 919 человек.По информации университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили 10 557 451 случай заражения коронавирусом, скончались более 242 тысяч человек. Выздоровели более 4 миллионов заразившихся.Во всем мире, как сообщает университет, коронавирусом заразились более 52,8 миллиона человек, умерли свыше 1,2 миллиона заразившихся.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201106/naryshkin-1583328849.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201026/santa-1581658989.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, сша, в мире