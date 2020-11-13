https://ria.ru/20201113/koronavirus-1584503485.html

Назван процент москвичей, заразившихся коронавирусом дома от детей

Назван процент москвичей, заразившихся коронавирусом дома от детей

Порядка 17% заболевших дома заразились от инфицированных детей, сообщила руководитель Роспотребнадзора Москвы Елена Андреева на круглом столе Общественной... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T15:58

2020-11-13T15:58

2020-11-13T16:08

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Порядка 17% заболевших дома заразились от инфицированных детей, сообщила руководитель Роспотребнадзора Москвы Елена Андреева на круглом столе Общественной палаты Москвы.Андреева подчеркнула, что в том числе эти данные дают основание переводить детей на дистанционное обучение, чтобы обезопасить не только здоровье детей, но и совместно проживающих с ними пожилых родственников, родителей и учителей.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)