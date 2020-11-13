https://ria.ru/20201113/koronavirus-1584503485.html
Назван процент москвичей, заразившихся коронавирусом дома от детей
Назван процент москвичей, заразившихся коронавирусом дома от детей
Порядка 17% заболевших дома заразились от инфицированных детей, сообщила руководитель Роспотребнадзора Москвы Елена Андреева на круглом столе Общественной... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T15:58
2020-11-13T15:58
2020-11-13T16:08
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/07/1583495577_262:0:2948:1511_1400x0_80_0_0_8d2adbe2b92ba155fa128cfa5943738f.jpg
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Порядка 17% заболевших дома заразились от инфицированных детей, сообщила руководитель Роспотребнадзора Москвы Елена Андреева на круглом столе Общественной палаты Москвы.Андреева подчеркнула, что в том числе эти данные дают основание переводить детей на дистанционное обучение, чтобы обезопасить не только здоровье детей, но и совместно проживающих с ними пожилых родственников, родителей и учителей.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/07/1583495577_217:0:2948:2048_1400x0_80_0_0_c27ae00e37d29f666c6713f7d1eea656.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)