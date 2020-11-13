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Назван процент москвичей, заразившихся коронавирусом дома от детей
Назван процент москвичей, заразившихся коронавирусом дома от детей
Порядка 17% заболевших дома заразились от инфицированных детей, сообщила руководитель Роспотребнадзора Москвы Елена Андреева на круглом столе Общественной... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T15:58
2020-11-13T16:08
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Порядка 17% заболевших дома заразились от инфицированных детей, сообщила руководитель Роспотребнадзора Москвы Елена Андреева на круглом столе Общественной палаты Москвы.Андреева подчеркнула, что в том числе эти данные дают основание переводить детей на дистанционное обучение, чтобы обезопасить не только здоровье детей, но и совместно проживающих с ними пожилых родственников, родителей и учителей.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

Назван процент москвичей, заразившихся коронавирусом дома от детей

15:58 13.11.2020 (обновлено: 16:08 13.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей МайшевВрач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова в Москве
Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова в Москве - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Порядка 17% заболевших дома заразились от инфицированных детей, сообщила руководитель Роспотребнадзора Москвы Елена Андреева на круглом столе Общественной палаты Москвы.
"Мы провели исследование 280 случаев, выявленных с 1 июня по 21 октября: 17% заболевших в домашних очагах заразились от инфицированных детей", - отметила Андреева в ответ на сомнения родителей о том, что дети не заражают окружающих.
Андреева подчеркнула, что в том числе эти данные дают основание переводить детей на дистанционное обучение, чтобы обезопасить не только здоровье детей, но и совместно проживающих с ними пожилых родственников, родителей и учителей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Коронавирусная инфекция COVID-19 у детей: о чем говорят цифры - РИА Новости, 1920, 27.04.2020
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
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