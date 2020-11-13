https://ria.ru/20201113/koronavirus-1584496744.html

Суд Праги отменил распоряжение Минздрава о ношении масок на улице

Суд Праги отменил распоряжение Минздрава о ношении масок на улице

Пражский городской суд отменил распоряжение минздрава об обязательном ношении гражданами страны с 21 октября масок на улице в качестве предупредительной меры... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T15:30

2020-11-13T15:30

2020-11-13T15:30

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

чехия

прага

в мире

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ПРАГА, 13 ноя – РИА Новости. Пражский городской суд отменил распоряжение минздрава об обязательном ношении гражданами страны с 21 октября масок на улице в качестве предупредительной меры против заболеваний коронавирусом, сообщила пресс-секретарь суда Маркета Пуци."Суд принял во внимание поступившие жалобы по данному распоряжению, посчитав, что отсутствуют конкретные, понятные и подтвержденные обоснования, на основании которых необходимо было бы настаивать на обязательном ношении средств охраны дыхательных путей в данном масштабе", - сказала Пуци журналистам.В рамках действующего в Чехии с 5 октября режима чрезвычайной ситуации минздрав расширил с 21 октября предупредительные меры против распространения заболеваний коронавирусом, обязав всех граждан носить маски не только в помещениях, но и на улице в случае нахождения других людей на социальной дистанции менее двух метров. Исключения сделаны для членов одной семьи.Горсуд Праги в своем постановлении предоставил минздраву срок до 21 ноября, чтобы ведомство подготовило и опубликовало более аргументированное обоснование обязательного уличного ношения масок на лице. До той поры данная мера останется в силе.В четверг глава минздрава Ян Блатны сообщил журналистам, что намерен в понедельник на заседании правительства поставить вопрос о дальнейшем продлении режима ЧС, срок которого должен завершиться 20 ноября.В республике в рамках режима ЧС практически прекращена общественная жизнь, действует запрет на выход граждан из дома (за исключением экстренных случаев) в период с 21.00 (23.00 мск) до 5.00 (7.00 мск).При этом, как сообщил Блатны, пик роста заболеваемости коронавирусом в стране, судя по последним данным, остался позади, показатели по новым больным, хотя и медленно, но снижаются. Однако число госпитализированных, а также умерших, по мнению министра, еще некоторое время будет оставаться весьма высоким.За последние сутки в Чехии было зарегистрировано 7874 новых больных коронавирусом, что на 1051 меньше, чем днем ранее. В целом сейчас в стране 140 201 зараженный, из которых 7564 находятся в больницах, в том числе 1120 человек – в тяжелом состоянии.За весь период пандемии в республике заразились 446,6 тысяч человек, выздоровели 300,7 тысяч, скончались 5755. Проведено 2,6 миллиона тестов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201101/chekhiya-1582566236.html

https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584206947.html

чехия

прага

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коронавирус covid-19, чехия, прага, в мире