https://ria.ru/20201113/koronavirus-1584493308.html

В Москве назвали число госпитализированных детей с COVID-19

В Москве назвали число госпитализированных детей с COVID-19

Главный педиатр Москвы Исмаил Османов сообщил, что за время пандемии с коронавирусом было госпитализировано почти 2 тысячи детей, по его словам, у них более... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T15:17

2020-11-13T15:17

2020-11-13T15:17

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580708810_0:384:2872:2000_1400x0_80_0_0_efe76998483b98283d733c44f339e3c6.jpg

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Главный педиатр Москвы Исмаил Османов сообщил, что за время пандемии с коронавирусом было госпитализировано почти 2 тысячи детей, по его словам, у них более высокое содержание вируса в дыхательных путях, чем у взрослых.Эксперт отметил клинические особенности COVID-19 у детей: ОРВИ, желудочно-кишечная форма, пневмония без дыхательной недостаточности и с таковой, а также менингоэнцефалит, ОРДС.По его словам, COVID-19 может выступить пусковым фактором для развития мультисистемного воспалительного синдрома – тяжелого поражения всех систем организма, который может протекать с сепсисом, вызвать септический шок.По словам педиатра, к моменту появления положительной реакции дети, как и взрослые, способны распространять вирус уже несколько дней. При этом для детей характерно длительное выделение вируса даже после нормализации самочувствия.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201113/raznoschiki-1584482386.html

https://ria.ru/20201113/vaktsinatsiya-1584463542.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, москва, общество