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https://ria.ru/20201113/koronavirus-1584493308.html
В Москве назвали число госпитализированных детей с COVID-19
В Москве назвали число госпитализированных детей с COVID-19
Главный педиатр Москвы Исмаил Османов сообщил, что за время пандемии с коронавирусом было госпитализировано почти 2 тысячи детей, по его словам, у них более... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T15:17
2020-11-13T15:17
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
москва
общество
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Главный педиатр Москвы Исмаил Османов сообщил, что за время пандемии с коронавирусом было госпитализировано почти 2 тысячи детей, по его словам, у них более высокое содержание вируса в дыхательных путях, чем у взрослых.Эксперт отметил клинические особенности COVID-19 у детей: ОРВИ, желудочно-кишечная форма, пневмония без дыхательной недостаточности и с таковой, а также менингоэнцефалит, ОРДС.По его словам, COVID-19 может выступить пусковым фактором для развития мультисистемного воспалительного синдрома – тяжелого поражения всех систем организма, который может протекать с сепсисом, вызвать септический шок.По словам педиатра, к моменту появления положительной реакции дети, как и взрослые, способны распространять вирус уже несколько дней. При этом для детей характерно длительное выделение вируса даже после нормализации самочувствия.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, москва, общество

В Москве назвали число госпитализированных детей с COVID-19

15:17 13.11.2020
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСотрудник скорой помощи возле приемного отделения временного госпиталя COVID-19 на ВДНХ в Москве
Сотрудник скорой помощи возле приемного отделения временного госпиталя COVID-19 на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Главный педиатр Москвы Исмаил Османов сообщил, что за время пандемии с коронавирусом было госпитализировано почти 2 тысячи детей, по его словам, у них более высокое содержание вируса в дыхательных путях, чем у взрослых.
"Всего в московские больницы Москвы были госпитализированы около 2 тысяч детей. По данным на 7 ноября 2020 года, частота случаев COVID-19 у детей в Москве составляет 34 790 случаев (7,6% от общего числа заболевших), 65% из них – дети 6-11 классов. В период пандемии было госпитализировано 1908 детей, 92,5% из них со среднетяжелой формой, 4,3% - с тяжелой", — сказал Османов на круглом столе в Общественной палате Москвы.
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Эксперт отметил клинические особенности COVID-19 у детей: ОРВИ, желудочно-кишечная форма, пневмония без дыхательной недостаточности и с таковой, а также менингоэнцефалит, ОРДС.
По его словам, COVID-19 может выступить пусковым фактором для развития мультисистемного воспалительного синдрома – тяжелого поражения всех систем организма, который может протекать с сепсисом, вызвать септический шок.
"У каждого пятого пациента с пневмонией она была диагностирована только рентгенологически. Яркой характеристикой COVID-19 у детей является то, что он поражает несколько жизненно важных органов и, прежде всего, легкие и сердце", — отметил эксперт.
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По словам педиатра, к моменту появления положительной реакции дети, как и взрослые, способны распространять вирус уже несколько дней. При этом для детей характерно длительное выделение вируса даже после нормализации самочувствия.
"Статистика показывает, что в числе заболевших детей превалируют старшеклассники и превалируют с наиболее тяжелым течением заболевания – болеют "по-взрослому". А разобщение – один из базовых принципов эпидемиологии, который применяется абсолютно при любых инфекциях с высоким уровнем контагиозности, к которым, несомненно, относится и новая коронавирусная инфекция", – подчеркнул врач.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииМоскваОбщество
 
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