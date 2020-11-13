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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201113/koronavirus-1584486406.html
Во Владимирской области продлили самоизоляцию для жителей старше 65 лет
Во Владимирской области продлили самоизоляцию для жителей старше 65 лет
Власти Владимирской области объявили о продлении до 29 ноября введенного из-за распространения коронавируса режима самоизоляции для людей старше 65 лет,... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T14:46
2020-11-13T14:46
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
владимирская область
общество
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ВОРОНЕЖ, 13 ноя - РИА Новости. Власти Владимирской области объявили о продлении до 29 ноября введенного из-за распространения коронавируса режима самоизоляции для людей старше 65 лет, сообщает в пятницу областная администрация.Режим повышенной готовности из-за коронавируса ввели в регионе 17 марта, а 31 марта - режим всеобщей самоизоляции, который затем несколько раз продлевали, последний раз - до 15 ноября.Исключение, как и прежде, составляет обращение за медицинской помощью, выгул животных не дальше 100 метров от дома, поход до ближайшего магазина или аптеки.Всего в области зарегистрирован 11041 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели с начала пандемии 8282 пациента. Умерли 277 человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, владимирская область, общество

Во Владимирской области продлили самоизоляцию для жителей старше 65 лет

14:46 13.11.2020
 
© РИА Новости / Александр КряжевМедики и пациенты в реанимационном отделении городской клинической больницы №25 Новосибирска
Медики и пациенты в реанимационном отделении городской клинической больницы №25 Новосибирска - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 13 ноя - РИА Новости. Власти Владимирской области объявили о продлении до 29 ноября введенного из-за распространения коронавируса режима самоизоляции для людей старше 65 лет, сообщает в пятницу областная администрация.
Режим повышенной готовности из-за коронавируса ввели в регионе 17 марта, а 31 марта - режим всеобщей самоизоляции, который затем несколько раз продлевали, последний раз - до 15 ноября.
Бригада скорой медицинской помощи доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
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Регионы должны информировать население о порядке оказания медпомощи
"В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции по 29 ноября во Владимирской области продлён срок действия ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия, для граждан старше 65 лет. В частности, сохраняется необходимость соблюдения ими режима самоизоляции", - говорится в сообщении.
Исключение, как и прежде, составляет обращение за медицинской помощью, выгул животных не дальше 100 метров от дома, поход до ближайшего магазина или аптеки.
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В Кремле прокомментировали сбои при борьбе с COVID-19 в регионах
Всего в области зарегистрирован 11041 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели с начала пандемии 8282 пациента. Умерли 277 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииВладимирская областьОбщество
 
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