https://ria.ru/20201113/koronavirus-1584486406.html

Во Владимирской области продлили самоизоляцию для жителей старше 65 лет

Во Владимирской области продлили самоизоляцию для жителей старше 65 лет

Власти Владимирской области объявили о продлении до 29 ноября введенного из-за распространения коронавируса режима самоизоляции для людей старше 65 лет,... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T14:46

2020-11-13T14:46

2020-11-13T14:46

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

владимирская область

общество

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ВОРОНЕЖ, 13 ноя - РИА Новости. Власти Владимирской области объявили о продлении до 29 ноября введенного из-за распространения коронавируса режима самоизоляции для людей старше 65 лет, сообщает в пятницу областная администрация.Режим повышенной готовности из-за коронавируса ввели в регионе 17 марта, а 31 марта - режим всеобщей самоизоляции, который затем несколько раз продлевали, последний раз - до 15 ноября.Исключение, как и прежде, составляет обращение за медицинской помощью, выгул животных не дальше 100 метров от дома, поход до ближайшего магазина или аптеки.Всего в области зарегистрирован 11041 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели с начала пандемии 8282 пациента. Умерли 277 человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201113/koronavirus-1584482678.html

https://ria.ru/20201113/koronavirus-1584441255.html

владимирская область

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коронавирус в россии, владимирская область, общество