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Путин заявил, что Россия проходит серьезные испытания из-за пандемии
Путин заявил, что Россия проходит серьезные испытания из-за пандемии
Россия проходит серьезные испытания в связи с пандемией, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме "Сильные идеи для нового времени",... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T14:40
2020-11-13T15:13
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
распространение нового коронавируса
россия
здоровье - общество
владимир путин
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Россия проходит серьезные испытания в связи с пандемией, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме "Сильные идеи для нового времени", организованном Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс."И в этом году, как было всегда в период испытаний, а мы проходим через серьезные испытания, связанные с пандемией, в это время обычные граждане, молодые люди, медицинские работники, предприниматели совершили, совершали, совершают и, уверен, еще совершат пронзительные, восхищающие своим великодушием и сердечностью поступки", - сказал Путин.Путин отметил, что во все времена и исторические эпохи сила России заключалась в таланте ее народа и таких ценностях, как взаимовыручка, уважение к истории, в патриотизме.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, владимир путин

Путин заявил, что Россия проходит серьезные испытания из-за пандемии

14:40 13.11.2020 (обновлено: 15:13 13.11.2020)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМедицинский работник на территории Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани
Медицинский работник на территории Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Россия проходит серьезные испытания в связи с пандемией, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме "Сильные идеи для нового времени", организованном Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс.
"И в этом году, как было всегда в период испытаний, а мы проходим через серьезные испытания, связанные с пандемией, в это время обычные граждане, молодые люди, медицинские работники, предприниматели совершили, совершали, совершают и, уверен, еще совершат пронзительные, восхищающие своим великодушием и сердечностью поступки", - сказал Путин.
"У нас действительно много смелых, честных, отзывчивых и деятельных людей, на которых и держится Россия", - добавил он.
Путин отметил, что во все времена и исторические эпохи сила России заключалась в таланте ее народа и таких ценностях, как взаимовыручка, уважение к истории, в патриотизме.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоВладимир Путин
 
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