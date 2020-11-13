https://ria.ru/20201113/koronavirus-1584482678.html

Регионы должны информировать население о порядке оказания медпомощи

Регионы должны информировать население о порядке оказания медпомощи

Регионы должны информировать население о том, куда обращаться за медицинской помощью и как получить лекарства от COVID-19, заявил министр здравоохранения России РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T14:30

2020-11-13T14:30

2020-11-13T14:30

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

михаил мурашко

общество

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Регионы должны информировать население о том, куда обращаться за медицинской помощью и как получить лекарства от COVID-19, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на селекторном совещании с регионами по ситуации с коронавирусом.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, михаил мурашко, общество