https://ria.ru/20201113/koronavirus-1584482678.html
Регионы должны информировать население о порядке оказания медпомощи
Регионы должны информировать население о порядке оказания медпомощи
Регионы должны информировать население о том, куда обращаться за медицинской помощью и как получить лекарства от COVID-19, заявил министр здравоохранения России РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T14:30
2020-11-13T14:30
2020-11-13T14:30
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
михаил мурашко
общество
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Регионы должны информировать население о том, куда обращаться за медицинской помощью и как получить лекарства от COVID-19, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на селекторном совещании с регионами по ситуации с коронавирусом.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, михаил мурашко, общество