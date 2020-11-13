https://ria.ru/20201113/koronavirus-1584480692.html

Япония обновила антирекорд по суточному приросту случаев COVID-19

Япония обновила антирекорд по суточному приросту случаев COVID-19

Число новых заражений коронавирусной инфекцией за сутки в Японии превысило 1,68 тысячи человек, что стало новым "антирекордом" с начала эпидемии, передает... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T14:26

2020-11-13T14:26

2020-11-13T14:46

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

осака (префектура)

канагава

япония

в мире

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ТОКИО, 13 ноя – РИА Новости. Число новых заражений коронавирусной инфекцией за сутки в Японии превысило 1,68 тысячи человек, что стало новым "антирекордом" с начала эпидемии, передает телеканал NHK.Так, в пятницу COVID-19 подтвержден у 1685 человек. Общее число заболевших с учетом 712 инфицированных на круизном судне Diamond Princess, которое стояло на карантине у японской Йокогамы в феврале, составляет 116 220 человек. Накануне вирус был выявлен у 1660 человек.Больше всего случаев заражения приходится на Токио: здесь за сутки выявлены 374 инфицированных. Рост числа заражений отмечен также в префектурах Осака (263 человека), Хоккайдо (235 человек), Аити (148 человек) и Канагава (144 человека).За сутки скончались девять человек, а с начала эпидемии в Японии умерли 1895 человек с коронавирусом. Состояние еще 231 человека оценивается как тяжелое. Выздоровели 101 677 человек. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html

осака (префектура)

канагава

япония

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коронавирус covid-19, осака (префектура), канагава, япония, в мире