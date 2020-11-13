https://ria.ru/20201113/koronavirus-1584478658.html
Мурашко оценил ситуацию с лечением пациентов с COVID-19 в реанимациях
Мурашко оценил ситуацию с лечением пациентов с COVID-19 в реанимациях
Каждый пациент с COVID-19, находящийся в реанимации, должен получить, помимо обычной, дистанционную консультацию, заявил министр здравоохранения России Михаил... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T14:18
2020-11-13T14:18
2020-11-13T14:18
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михаил мурашко
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Каждый пациент с COVID-19, находящийся в реанимации, должен получить, помимо обычной, дистанционную консультацию, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на селекторном совещании с регионами по ситуации с коронавирусом."Каждый пациент с коронавирусом, проходящий лечение в палате реанимации, должен быть консультирован региональным или федеральный дистанционным консультационным центром", - сказал Мурашко.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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