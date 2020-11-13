В Белоруссии за сутки выявили рекордное число пациентов с коронавирусом
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМедицинский работник во время визита к пациентам, контактировавшим с заболевшими коронавирусом, в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 13 ноя – РИА Новости. Новый максимум суточного прироста выявленных случаев инфицирования новым коронавирусом зафиксирован в Белоруссии – 1167, сообщила в пятницу пресс-служба минздрава.
По данным на четверг, в стране были зарегистрированы 110 455 человек с положительным тестом на COVID-19 и 1027 умерших пациентов. Накануне суточный прирост новых случаев инфицирования составил 1098, что на тот момент стало новым рекордом.
"Зарегистрированы 111 622 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 2 814 373 теста. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1033 пациента с рядом хронических заболеваний (шесть новых случаев за сутки – ред.), с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.
По ее данным, "в Беларуси на 13 ноября выздоровели и выписаны 93 570 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19".
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В последнее время в Белоруссии ускорился суточный прирост выявленных случаев инфицирования коронавирусом по сравнению с летом. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в стране контролируемой. Он подчеркнул, что в республике есть опыт борьбы с заболеванием, медикаменты, выстроена разноуровневая система лечения. Лукашенко отметил, что привержен выбранной ранее тактике борьбы с распространением COVID-19, не предполагающей тотальных ограничительных мер, но не исключил при необходимости отдельных запретов. Между тем власти отдельных регионов и городов приняли решения о введении обязательного масочного режима.
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