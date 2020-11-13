https://ria.ru/20201113/koronavirus-1584476953.html

В Белоруссии за сутки выявили рекордное число пациентов с коронавирусом

В Белоруссии за сутки выявили рекордное число пациентов с коронавирусом

Новый максимум суточного прироста выявленных случаев инфицирования новым коронавирусом зафиксирован в Белоруссии – 1167, сообщила в пятницу пресс-служба... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T14:07

2020-11-13T14:07

2020-11-13T14:07

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 13 ноя – РИА Новости. Новый максимум суточного прироста выявленных случаев инфицирования новым коронавирусом зафиксирован в Белоруссии – 1167, сообщила в пятницу пресс-служба минздрава.По данным на четверг, в стране были зарегистрированы 110 455 человек с положительным тестом на COVID-19 и 1027 умерших пациентов. Накануне суточный прирост новых случаев инфицирования составил 1098, что на тот момент стало новым рекордом.По ее данным, "в Беларуси на 13 ноября выздоровели и выписаны 93 570 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19".Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В последнее время в Белоруссии ускорился суточный прирост выявленных случаев инфицирования коронавирусом по сравнению с летом. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в стране контролируемой. Он подчеркнул, что в республике есть опыт борьбы с заболеванием, медикаменты, выстроена разноуровневая система лечения. Лукашенко отметил, что привержен выбранной ранее тактике борьбы с распространением COVID-19, не предполагающей тотальных ограничительных мер, но не исключил при необходимости отдельных запретов. Между тем власти отдельных регионов и городов приняли решения о введении обязательного масочного режима.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583154998.html

https://ria.ru/20200929/vaktsina-1577952097.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, александр лукашенко, белоруссия, в мире