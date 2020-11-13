https://ria.ru/20201113/koronavirus-1584476719.html

Мурашко: проверяющие на COVID лаборатории должны работать круглосуточно

Мурашко: проверяющие на COVID лаборатории должны работать круглосуточно

Лаборатории, в которых делают тесты на коронавирус, должны работать круглосуточно, задержки с выдачей результатов не допустимы, заявил министр здравоохранения... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T14:06

2020-11-13T14:06

2020-11-13T14:06

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

михаил мурашко

здоровье - общество

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Лаборатории, в которых делают тесты на коронавирус, должны работать круглосуточно, задержки с выдачей результатов не допустимы, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на селекторном совещании с регионами по ситуации с COVID-19.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

россия

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество