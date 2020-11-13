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Мурашко: проверяющие на COVID лаборатории должны работать круглосуточно
Мурашко: проверяющие на COVID лаборатории должны работать круглосуточно
Лаборатории, в которых делают тесты на коронавирус, должны работать круглосуточно, задержки с выдачей результатов не допустимы, заявил министр здравоохранения... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T14:06
2020-11-13T14:06
2020-11-13T14:06
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Лаборатории, в которых делают тесты на коронавирус, должны работать круглосуточно, задержки с выдачей результатов не допустимы, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на селекторном совещании с регионами по ситуации с COVID-19.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество