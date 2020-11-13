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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201113/koronavirus-1584471915.html
Песков рассказал о работе комиссий по проверке здравоохранения в регионах
Песков рассказал о работе комиссий по проверке здравоохранения в регионах
Специальные комиссии, направленные в регионы, где возникли серьезные проблемы в связи с распространением новой коронавирусной инфекцией, оказывают... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T13:45
2020-11-13T13:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
правительство рф
дмитрий песков
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Специальные комиссии, направленные в регионы, где возникли серьезные проблемы в связи с распространением новой коронавирусной инфекцией, оказывают методологическую и практическую помощь на местах, реакция властей на подобные кризисные проявления в субъектах будет продолжаться, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Президент РФ Владимир Путин ранее на совещании с членами правительства сообщил, что к нему обращаются с просьбами отправить в регионы комиссии для проверки текущей ситуации в здравоохранении. Он поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой заняться этим."Это нужно, конечно же, спрашивать в штабе правительственном. Потому что вся координация идет по линии штаба. Действительно несколько сотен человек включает эта группа, которая ездит по регионам. Они оказывают методологическую и практическую помощь. И реакция на некоторые такие кризисные проявления в ряде регионов будет продолжаться. Правительство в этом плане действует очень оперативно. По-иному в нынешней тяжелой ситуации просто нельзя", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, каковы результаты работы комиссии, которая работает в регионах, где наблюдаются острые проблемы с борьбой против коронавируса.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, правительство рф, дмитрий песков

Песков рассказал о работе комиссий по проверке здравоохранения в регионах

13:45 13.11.2020
 
© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкМедицинский работник в реанимационной палате в ковид-госпитале в Белгородской области
Медицинский работник в реанимационной палате в ковид-госпитале в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Антон Вергун
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Специальные комиссии, направленные в регионы, где возникли серьезные проблемы в связи с распространением новой коронавирусной инфекцией, оказывают методологическую и практическую помощь на местах, реакция властей на подобные кризисные проявления в субъектах будет продолжаться, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Президент РФ Владимир Путин ранее на совещании с членами правительства сообщил, что к нему обращаются с просьбами отправить в регионы комиссии для проверки текущей ситуации в здравоохранении. Он поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой заняться этим.
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"Это нужно, конечно же, спрашивать в штабе правительственном. Потому что вся координация идет по линии штаба. Действительно несколько сотен человек включает эта группа, которая ездит по регионам. Они оказывают методологическую и практическую помощь. И реакция на некоторые такие кризисные проявления в ряде регионов будет продолжаться. Правительство в этом плане действует очень оперативно. По-иному в нынешней тяжелой ситуации просто нельзя", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, каковы результаты работы комиссии, которая работает в регионах, где наблюдаются острые проблемы с борьбой против коронавируса.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоПравительство РФДмитрий Песков
 
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