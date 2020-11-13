Песков рассказал о работе комиссий по проверке здравоохранения в регионах
© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкМедицинский работник в реанимационной палате в ковид-госпитале в Белгородской области
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Специальные комиссии, направленные в регионы, где возникли серьезные проблемы в связи с распространением новой коронавирусной инфекцией, оказывают методологическую и практическую помощь на местах, реакция властей на подобные кризисные проявления в субъектах будет продолжаться, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Президент РФ Владимир Путин ранее на совещании с членами правительства сообщил, что к нему обращаются с просьбами отправить в регионы комиссии для проверки текущей ситуации в здравоохранении. Он поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой заняться этим.
"Это нужно, конечно же, спрашивать в штабе правительственном. Потому что вся координация идет по линии штаба. Действительно несколько сотен человек включает эта группа, которая ездит по регионам. Они оказывают методологическую и практическую помощь. И реакция на некоторые такие кризисные проявления в ряде регионов будет продолжаться. Правительство в этом плане действует очень оперативно. По-иному в нынешней тяжелой ситуации просто нельзя", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, каковы результаты работы комиссии, которая работает в регионах, где наблюдаются острые проблемы с борьбой против коронавируса.
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