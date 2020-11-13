https://ria.ru/20201113/koronavirus-1584471915.html

Песков рассказал о работе комиссий по проверке здравоохранения в регионах

Песков рассказал о работе комиссий по проверке здравоохранения в регионах

Специальные комиссии, направленные в регионы, где возникли серьезные проблемы в связи с распространением новой коронавирусной инфекцией, оказывают... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T13:45

2020-11-13T13:45

2020-11-13T13:45

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

правительство рф

дмитрий песков

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Специальные комиссии, направленные в регионы, где возникли серьезные проблемы в связи с распространением новой коронавирусной инфекцией, оказывают методологическую и практическую помощь на местах, реакция властей на подобные кризисные проявления в субъектах будет продолжаться, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Президент РФ Владимир Путин ранее на совещании с членами правительства сообщил, что к нему обращаются с просьбами отправить в регионы комиссии для проверки текущей ситуации в здравоохранении. Он поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой заняться этим."Это нужно, конечно же, спрашивать в штабе правительственном. Потому что вся координация идет по линии штаба. Действительно несколько сотен человек включает эта группа, которая ездит по регионам. Они оказывают методологическую и практическую помощь. И реакция на некоторые такие кризисные проявления в ряде регионов будет продолжаться. Правительство в этом плане действует очень оперативно. По-иному в нынешней тяжелой ситуации просто нельзя", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, каковы результаты работы комиссии, которая работает в регионах, где наблюдаются острые проблемы с борьбой против коронавируса.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201113/koronavirus-1584424307.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, правительство рф, дмитрий песков