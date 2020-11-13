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Глава Кисловодска заразился коронавирусом

Глава Кисловодска заразился коронавирусом

Глава ставропольского города Кисловодска Александр Курбатов сообщил, что ушел на домашнее лечение из-за положительного теста на коронавирус. РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T13:13

2020-11-13T13:13

2020-11-13T13:13

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

кисловодск

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ПЯТИГОРСК, 13 ноя - РИА Новости. Глава ставропольского города Кисловодска Александр Курбатов сообщил, что ушел на домашнее лечение из-за положительного теста на коронавирус."Информирую вас, что еще несколько дней буду находиться на самоизоляции. У меня был подтвержден положительный тест на коронавирусную инфекцию. Лечусь амбулаторно, в соответствии с рекомендациями врачей. Работаю дистанционно", - написал Курбатов в Instagram.Глава Кисловодска добавил, что сдал повторный тест, который дал отрицательный результат. "В целом состояние нормальное. Если в понедельник будет такой же результат, то к середине недели приступлю к работе в обычном режиме", - добавил Курбатов.За минувшие сутки на Ставрополье выявлено 215 новых случаев заражения коронавирусом, умерли пять человек. За все время пандемии заразились 23 952 человека, выздоровели 19 247, скончался 471 пациент.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

кисловодск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, кисловодск