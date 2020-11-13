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Глава Кисловодска заразился коронавирусом
Глава Кисловодска заразился коронавирусом
Глава ставропольского города Кисловодска Александр Курбатов сообщил, что ушел на домашнее лечение из-за положительного теста на коронавирус. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T13:13
2020-11-13T13:13
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
кисловодск
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ПЯТИГОРСК, 13 ноя - РИА Новости. Глава ставропольского города Кисловодска Александр Курбатов сообщил, что ушел на домашнее лечение из-за положительного теста на коронавирус."Информирую вас, что еще несколько дней буду находиться на самоизоляции. У меня был подтвержден положительный тест на коронавирусную инфекцию. Лечусь амбулаторно, в соответствии с рекомендациями врачей. Работаю дистанционно", - написал Курбатов в Instagram.Глава Кисловодска добавил, что сдал повторный тест, который дал отрицательный результат. "В целом состояние нормальное. Если в понедельник будет такой же результат, то к середине недели приступлю к работе в обычном режиме", - добавил Курбатов.За минувшие сутки на Ставрополье выявлено 215 новых случаев заражения коронавирусом, умерли пять человек. За все время пандемии заразились 23 952 человека, выздоровели 19 247, скончался 471 пациент.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, кисловодск

Глава Кисловодска заразился коронавирусом

13:13 13.11.2020
 
CC BY 4.0 / Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации / Мэр Кисловодска Александр Курбатов
Мэр Кисловодска Александр Курбатов - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
CC BY 4.0 / Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации /
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ПЯТИГОРСК, 13 ноя - РИА Новости. Глава ставропольского города Кисловодска Александр Курбатов сообщил, что ушел на домашнее лечение из-за положительного теста на коронавирус.
"Информирую вас, что еще несколько дней буду находиться на самоизоляции. У меня был подтвержден положительный тест на коронавирусную инфекцию. Лечусь амбулаторно, в соответствии с рекомендациями врачей. Работаю дистанционно", - написал Курбатов в Instagram.
Глава Кисловодска добавил, что сдал повторный тест, который дал отрицательный результат. "В целом состояние нормальное. Если в понедельник будет такой же результат, то к середине недели приступлю к работе в обычном режиме", - добавил Курбатов.
За минувшие сутки на Ставрополье выявлено 215 новых случаев заражения коронавирусом, умерли пять человек. За все время пандемии заразились 23 952 человека, выздоровели 19 247, скончался 471 пациент.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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