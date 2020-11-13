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https://ria.ru/20201113/koronavirus-1584440906.html
Эксперты турбизнеса рассказали о подделках тестов на COVID-19
Эксперты турбизнеса рассказали о подделках тестов на COVID-19
Требования государств о предоставлении туристами сертификатов об отсутствии COVID-19 привело к росту числа подделок тестов, занимаются этим как частные лица,... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T13:31
2020-11-13T13:31
туризм
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ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Требования государств о предоставлении туристами сертификатов об отсутствии COVID-19 привело к росту числа подделок тестов, занимаются этим как частные лица, так и преступные сообщества, сообщает АТОР. Поводом для возобновления разговоров о таком способе мошенничества стало громкое дело о выявлении преступной группы, орудовавшей во французском аэропорту Париж-Шарль де Голль.По данным полиции, было задержано семь человек в возрасте от 29 до 52 лет, которые, прикрываясь бизнесом по упаковке багажа в пленку, изготавливали и сбывали фальшивые сертификаты с отрицательным результатом тестов на COVID-19.Представители Франции признают, что это задержание стало результатом расследования, начатого еще в сентябре. Тогда пассажир, вылетающий рейсом в Аддис-Абебу, предъявил фальшивый сертификат. Всего же таких справок, по мнению полиции, только в аэропорту Шарля де Голля было продано не менее 200 штук.Мошенники использовали бланки, логотип и символику реальных лабораторий, а затем отправляли их своим покупателям в электронном или бумажном варианте.Не менее известный случай произошел и в Великобритании, когда житель города Блэкберн подделал чужой сертификат с отрицательным тестом, чтобы улететь в Пакистан. Задержанный назвал способ подделки "очень простым" – достаточно взять бланк у своего знакомого, заменить имя, даты рождения и сдачи анализа, отправить себе по e-mail и распечатать.Примерно так же поступили и туристы из Бразилии, которые решили посетить один из самых красивых пляжей архипелага Фернанду-ди-Норонья. Он открылся после длительного карантина 10 октября. Гуппа друзей наняла частный самолет для путешествия на остров. Но чтобы соответствовать новым требованиям въезда, все четверо подделали дату сдачи своих настоящих тестов, за что и оказались в местной тюрьме.В России подобные вещи также случаются. В сентябре Роспотребнадзором была закрыта одна московская клиника, выдававшая фальшивые справки от отсутствии у пациентов COVID-19. О том, что тесты на COVID-19 будут подделываться, еще в апреле 2020 года предупреждала Федеральная торговая комиссия США. Тогда на ее сайте появилась рекомендация тщательно проверять рекламируемые в сети лаборатории, особенно если их места забора анализов расположены на территории парковок и в других странных объектах. Комиссия советовала уточнять данные в реестре местного Минздрава или даже в полиции.
https://ria.ru/20201112/yuar-1584261278.html
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коронавирус covid-19, туризм, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), тесты

Эксперты турбизнеса рассказали о подделках тестов на COVID-19

13:31 13.11.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСотрудник службы безопасности в Международном аэропорту Шереметьево
Сотрудник службы безопасности в Международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Требования государств о предоставлении туристами сертификатов об отсутствии COVID-19 привело к росту числа подделок тестов, занимаются этим как частные лица, так и преступные сообщества, сообщает АТОР.
Поводом для возобновления разговоров о таком способе мошенничества стало громкое дело о выявлении преступной группы, орудовавшей во французском аэропорту Париж-Шарль де Голль.
По данным полиции, было задержано семь человек в возрасте от 29 до 52 лет, которые, прикрываясь бизнесом по упаковке багажа в пленку, изготавливали и сбывали фальшивые сертификаты с отрицательным результатом тестов на COVID-19.
Представители Франции признают, что это задержание стало результатом расследования, начатого еще в сентябре. Тогда пассажир, вылетающий рейсом в Аддис-Абебу, предъявил фальшивый сертификат. Всего же таких справок, по мнению полиции, только в аэропорту Шарля де Голля было продано не менее 200 штук.
Мошенники использовали бланки, логотип и символику реальных лабораторий, а затем отправляли их своим покупателям в электронном или бумажном варианте.
Не менее известный случай произошел и в Великобритании, когда житель города Блэкберн подделал чужой сертификат с отрицательным тестом, чтобы улететь в Пакистан. Задержанный назвал способ подделки "очень простым" – достаточно взять бланк у своего знакомого, заменить имя, даты рождения и сдачи анализа, отправить себе по e-mail и распечатать.
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В России подобные вещи также случаются. В сентябре Роспотребнадзором была закрыта одна московская клиника, выдававшая фальшивые справки от отсутствии у пациентов COVID-19.
О том, что тесты на COVID-19 будут подделываться, еще в апреле 2020 года предупреждала Федеральная торговая комиссия США. Тогда на ее сайте появилась рекомендация тщательно проверять рекламируемые в сети лаборатории, особенно если их места забора анализов расположены на территории парковок и в других странных объектах. Комиссия советовала уточнять данные в реестре местного Минздрава или даже в полиции.
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