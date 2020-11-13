https://ria.ru/20201113/koronavirus-1584439232.html

В Хакасии приостановили оказание плановой медпомощи из-за COVID-19

В Хакасии приостановили оказание плановой медпомощи из-за COVID-19

Оказание плановой медицинской помощи временно приостанавливается в Хакасии из-за ситуации с коронавирусом, сообщает пресс-служба минздрава республики. РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T11:22

2020-11-13T11:22

2020-11-13T11:22

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

республика хакасия

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КРАСНОЯРСК, 13 ноя - РИА Новости. Оказание плановой медицинской помощи временно приостанавливается в Хакасии из-за ситуации с коронавирусом, сообщает пресс-служба минздрава республики."С пятницы, 13 ноября, в Хакасии временно приостанавливается оказание плановой медицинской помощи. Делается это по рекомендации Роспотребнадзора с целью снижения рисков распространения коронавирусной инфекции в регионе", - говорится в сообщении.В ведомстве пояснили, что ограничение не касается частных клиник. Ограничения вводятся на оказание плановой стационарной и амбулаторной медицинской помощи, в том числе в условиях дневного стационара, профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию населения. Ограничения не коснутся медпомощи онкобольным, больным сахарным диабетом, с хронической почечной недостаточностью четвертой-пятой степени, пациентов, получающих генно-инженерные препараты и иммуноглобулины внутривенно, перенесших инсульты и инфаркты. Также ограничения не коснутся иммунизации населения, профилактических осмотров подростков 15-17 лет, детей одного года жизни, диспансеризации детей-сирот и ряда других.Гражданам, поступившим с отдаленных территорий Хакасии до 13 ноября включительно, плановая медицинская помощь будет оказываться в полном объеме.По данным республиканского главка Роспотребнадзора на четверг, в регионе зарегистрировано 8 876 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, в том числе 861 среди детей.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201028/koronavirus-1581837470.html

республика хакасия

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика хакасия