https://ria.ru/20201113/koronavirus-1584439232.html
В Хакасии приостановили оказание плановой медпомощи из-за COVID-19
В Хакасии приостановили оказание плановой медпомощи из-за COVID-19
Оказание плановой медицинской помощи временно приостанавливается в Хакасии из-за ситуации с коронавирусом, сообщает пресс-служба минздрава республики. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T11:22
2020-11-13T11:22
2020-11-13T11:22
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
республика хакасия
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КРАСНОЯРСК, 13 ноя - РИА Новости. Оказание плановой медицинской помощи временно приостанавливается в Хакасии из-за ситуации с коронавирусом, сообщает пресс-служба минздрава республики."С пятницы, 13 ноября, в Хакасии временно приостанавливается оказание плановой медицинской помощи. Делается это по рекомендации Роспотребнадзора с целью снижения рисков распространения коронавирусной инфекции в регионе", - говорится в сообщении.В ведомстве пояснили, что ограничение не касается частных клиник. Ограничения вводятся на оказание плановой стационарной и амбулаторной медицинской помощи, в том числе в условиях дневного стационара, профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию населения. Ограничения не коснутся медпомощи онкобольным, больным сахарным диабетом, с хронической почечной недостаточностью четвертой-пятой степени, пациентов, получающих генно-инженерные препараты и иммуноглобулины внутривенно, перенесших инсульты и инфаркты. Также ограничения не коснутся иммунизации населения, профилактических осмотров подростков 15-17 лет, детей одного года жизни, диспансеризации детей-сирот и ряда других.Гражданам, поступившим с отдаленных территорий Хакасии до 13 ноября включительно, плановая медицинская помощь будет оказываться в полном объеме.По данным республиканского главка Роспотребнадзора на четверг, в регионе зарегистрировано 8 876 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, в том числе 861 среди детей.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика хакасия
КРАСНОЯРСК, 13 ноя - РИА Новости. Оказание плановой медицинской помощи временно приостанавливается в Хакасии из-за ситуации с коронавирусом, сообщает пресс-служба минздрава республики.
"С пятницы, 13 ноября, в Хакасии временно приостанавливается оказание плановой медицинской помощи. Делается это по рекомендации Роспотребнадзора с целью снижения рисков распространения коронавирусной инфекции в регионе", - говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что ограничение не касается частных клиник. Ограничения вводятся на оказание плановой стационарной и амбулаторной медицинской помощи, в том числе в условиях дневного стационара, профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию населения. Ограничения не коснутся медпомощи онкобольным, больным сахарным диабетом, с хронической почечной недостаточностью четвертой-пятой степени, пациентов, получающих генно-инженерные препараты и иммуноглобулины внутривенно, перенесших инсульты и инфаркты. Также ограничения не коснутся иммунизации населения, профилактических осмотров подростков 15-17 лет, детей одного года жизни, диспансеризации детей-сирот и ряда других.
Гражданам, поступившим с отдаленных территорий Хакасии до 13 ноября включительно, плановая медицинская помощь будет оказываться в полном объеме.
По данным республиканского главка Роспотребнадзора на четверг, в регионе зарегистрировано 8 876 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, в том числе 861 среди детей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф