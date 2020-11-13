https://ria.ru/20201113/koronavirus-1584432868.html

В России за сутки умерли 411 пациентов с коронавирусом

В России за сутки умерли 411 пациентов с коронавирусом

За сутки в России подтверждены 411 смертей людей с COVID-19, за все время - 32 443, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T10:54

2020-11-13T10:54

2020-11-13T10:54

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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иркутская область

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 411 смертей людей с COVID-19, за все время - 32 443, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 411 летальных случаев... За весь период по России умерло 32 443 человека", - говорится в сообщении.В частности, 70 смертей подтверждены в Москве, 61 - в Санкт-Петербурге, по 17 - в Красноярском крае и Иркутской области.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

красноярский край

иркутская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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