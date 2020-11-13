https://ria.ru/20201113/koronavirus-1584424307.html

Песков заявил, что сбои в медицинской системе при пандемии неизбежны

Песков заявил, что сбои в медицинской системе при пандемии неизбежны

Вызовы пандемии столь беспрецедентны и суровы, что, к сожалению, сбои в системе медицинского обеспечения неизбежны, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T10:12

2020-11-13T10:12

2020-11-13T10:55

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584161137_0:288:3082:2021_1400x0_80_0_0_c9024beec2507521e1dded774c88e6b6.jpg

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Вызовы пандемии столь беспрецедентны и суровы, что, к сожалению, сбои в системе медицинского обеспечения неизбежны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Дело в том, что вызов пандемии настолько беспрецедентный, настолько суровый, что, к сожалению, какие-то сбои, наверное, неизбежны", - сказал Песков в интервью RT.Песков также рассказал, что системе здравоохранения РФ после весенней вспышки эпидемии, после первого скачка было очень тяжело. "За лето приняли меры, которые позволили базу для реакции на возможные повторения таких скачков... создать", - добавил пресс-секретарь президента.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, дмитрий песков