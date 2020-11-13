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Песков заявил, что сбои в медицинской системе при пандемии неизбежны
Песков заявил, что сбои в медицинской системе при пандемии неизбежны
Вызовы пандемии столь беспрецедентны и суровы, что, к сожалению, сбои в системе медицинского обеспечения неизбежны, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T10:12
2020-11-13T10:55
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
дмитрий песков
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Вызовы пандемии столь беспрецедентны и суровы, что, к сожалению, сбои в системе медицинского обеспечения неизбежны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Дело в том, что вызов пандемии настолько беспрецедентный, настолько суровый, что, к сожалению, какие-то сбои, наверное, неизбежны", - сказал Песков в интервью RT.Песков также рассказал, что системе здравоохранения РФ после весенней вспышки эпидемии, после первого скачка было очень тяжело. "За лето приняли меры, которые позволили базу для реакции на возможные повторения таких скачков... создать", - добавил пресс-секретарь президента.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, дмитрий песков

Песков заявил, что сбои в медицинской системе при пандемии неизбежны

10:12 13.11.2020 (обновлено: 10:55 13.11.2020)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПациент ожидает приема врача в больнице
Пациент ожидает приема врача в больнице - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Вызовы пандемии столь беспрецедентны и суровы, что, к сожалению, сбои в системе медицинского обеспечения неизбежны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Дело в том, что вызов пандемии настолько беспрецедентный, настолько суровый, что, к сожалению, какие-то сбои, наверное, неизбежны", - сказал Песков в интервью RT.
"Действительно, в некоторых регионах произошел сбой в системе медобеспечения. Действительно, возникла абсолютно недопустимая ситуация. В наше время скрыть такие ситуации абсолютно невозможно", - отметил он.
Песков также рассказал, что системе здравоохранения РФ после весенней вспышки эпидемии, после первого скачка было очень тяжело. "За лето приняли меры, которые позволили базу для реакции на возможные повторения таких скачков... создать", - добавил пресс-секретарь президента.
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