https://ria.ru/20201113/koronavirus-1584414089.html

Небензя прокомментировал обвинения в адрес ВОЗ из-за коронавируса

Небензя прокомментировал обвинения в адрес ВОЗ из-за коронавируса

Всемирная организация здравоохранения в контексте пандемии коронавируса пострадала невинно, ВОЗ нельзя обвинять в том, что кто-то съел летучую мышь, заявил в... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T09:12

2020-11-13T09:12

2020-11-13T11:13

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НЬЮ-ЙОРК, 13 ноя – РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения в контексте пандемии коронавируса пострадала невинно, ВОЗ нельзя обвинять в том, что кто-то съел летучую мышь, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя.Президент США Дональд Трамп в начале июля направил в конгресс официальное уведомление о выходе страны из ВОЗ. Трамп ранее заявил, что страна прекращает отношения с ВОЗ, поскольку организация "отказалась проводить требуемые реформы". По его словам, Соединенные Штаты "перенаправят эти средства всему миру на срочные нужды здравоохранения". Трамп также обвинил ВОЗ в сокрытии масштабов эпидемии коронавируса в интересах Китая."ВОЗ пострадала невинно, можно сказать. Как можно обвинять ВОЗ в том, что кто-то съел летучую мышь, а ВОЗ превратилась в инструмент китайского влияния?" - сказал Небензя.Он выразил сомнение в том, что выход из ВОЗ будет выгодным для США. "Посмотрите состав секретариата ВОЗ. На всех ключевых постах любой международной организации англосаксы и прежде всего американцы. То же самое и с ВОЗ. Они там многое контролируют", - отметил постпред.Небензя напомнил, что США вышли из Совета по правам человека ООН в 2018 году, заявив, что это неэффективный орган и заседают страны, которые не знают, что такое права человека. "Вот сейчас они задумались о том, не стоит ли вернуться, потом что участие в организации - это рычаги", - отметил он.По его словам, в таких шагах проявляется американский подход, который активно проповедовала бывший постпред США при ООН Никки Хейли. "Ей почему-то казалось, что, если решение принимается не в пользу Соединенных Штатов, значит, организация, которая принимает решение, плохая", - сказал Небензя."Они, к сожалению, не очень понимают, что, во-первых, решение не всегда принимается в твою пользу, во-вторых, любое решение – это баланс компромиссов, что надо учитывать мнение других стран, которое необязательно должно совпадать с твоим. Они в это не очень верят, к сожалению. И результатом этого было то, что случилось с СПЧ, с ВОЗ", - заключил российский постпред.Читайте полный текст интервью >>>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201113/koronavirus-1584401062.html

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китай

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