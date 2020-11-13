https://ria.ru/20201113/koronavirus-1584404659.html

Врач назвал самых опасных разносчиков коронавируса

Врач назвал самых опасных разносчиков коронавируса

Люди, переболевшие COVID-19 и затем отказывающиеся носить средства индивидуальной защиты, представляют наибольшую опасность для окружающих, заявил заслуженный... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T06:41

2020-11-13T06:41

2020-11-13T06:41

анатолий альштейн

распространение нового коронавируса

владимир болибок

алексей аграновский

александр карабиненко

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Люди, переболевшие COVID-19 и затем отказывающиеся носить средства индивидуальной защиты, представляют наибольшую опасность для окружающих, заявил заслуженный врач России, пульмонолог Александр Карабиненко.По словам специалиста, дело в том, что коронавирусная инфекция остается в верхних дыхательных путях даже после заболевания.Медик подчеркнул, что все люди должны носить маски вне зависимости от того, переболели ли они коронавирусом или нет.Опасные места во время пандемииВ местах, где нет циркуляции открытого воздуха, наиболее высок риск заразиться коронавирусом, заявил радиостанции "Говорит Москва" профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.Специалист назвал в числе самых опасных мест для заражения общественный транспорт и спортзалы, а также отметил безопасность нахождения в парках.Ученый напомнил, что коронавирус распространяется в виде аэрозоля, например, при кашле.Бессимптомное заражениеБессимптомное течение коронавирусной инфекции — самый лучший вариант для зараженного человека, рассказал иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в интервью НСН. По его словам, оно ничем не опасно для человека. Зараженный не испытывает никаких болезненных ощущений, нет воспалений и отклонений в состоянии здоровья.Специалист отметил, что бессимптомное течение нельзя назвать болезнью, так как все ограничивается только заражением.Способ выявления бессимптомного COVID-19Выявить у себя коронавирусное заболевание в случае бессимптомного течения можно при помощи тестов. Однако регулярное проведение тестов на COVID-19 неэффективно и может привести к крупным тратам, поэтому проходить тестирование нужно только после контакта с заболевшим, рассказали эксперты.Ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины профессора вирусологии Александр Чепурнов подчеркнул, что иначе выявить коронавирус нельзя.При этом вирусолог Анатолий Альтштейн предупредил, что бессимптомное течение коронавируса не изучено до конца и зависит от особенностей организма и самого вируса. Кроме того, такие люди являются распространителями инфекции.За минувшие сутки в России выявили 21 608 случаев COVID-19. Всего с начала эпидемии коронавирусом в стране заразились 1 858 568 человек. Число летальных исходов достигло 32 032, выздоровели за все время 1 388 168 пациентов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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https://ria.ru/20201113/koronavirus-1584397244.html

https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584206947.html

https://ria.ru/20200423/1570413284.html

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