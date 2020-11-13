Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201113/koronavirus-1584404659.html
Врач назвал самых опасных разносчиков коронавируса
Врач назвал самых опасных разносчиков коронавируса
Люди, переболевшие COVID-19 и затем отказывающиеся носить средства индивидуальной защиты, представляют наибольшую опасность для окружающих, заявил заслуженный... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T06:41
2020-11-13T06:41
анатолий альштейн
распространение нового коронавируса
владимир болибок
алексей аграновский
александр карабиненко
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582094674_0:67:3072:1794_1400x0_80_0_0_0a0fb6fad303b894f8b90347c32c750d.jpg
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Люди, переболевшие COVID-19 и затем отказывающиеся носить средства индивидуальной защиты, представляют наибольшую опасность для окружающих, заявил заслуженный врач России, пульмонолог Александр Карабиненко.По словам специалиста, дело в том, что коронавирусная инфекция остается в верхних дыхательных путях даже после заболевания.Медик подчеркнул, что все люди должны носить маски вне зависимости от того, переболели ли они коронавирусом или нет.Опасные места во время пандемииВ местах, где нет циркуляции открытого воздуха, наиболее высок риск заразиться коронавирусом, заявил радиостанции "Говорит Москва" профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.Специалист назвал в числе самых опасных мест для заражения общественный транспорт и спортзалы, а также отметил безопасность нахождения в парках.Ученый напомнил, что коронавирус распространяется в виде аэрозоля, например, при кашле.Бессимптомное заражениеБессимптомное течение коронавирусной инфекции — самый лучший вариант для зараженного человека, рассказал иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в интервью НСН. По его словам, оно ничем не опасно для человека. Зараженный не испытывает никаких болезненных ощущений, нет воспалений и отклонений в состоянии здоровья.Специалист отметил, что бессимптомное течение нельзя назвать болезнью, так как все ограничивается только заражением.Способ выявления бессимптомного COVID-19Выявить у себя коронавирусное заболевание в случае бессимптомного течения можно при помощи тестов. Однако регулярное проведение тестов на COVID-19 неэффективно и может привести к крупным тратам, поэтому проходить тестирование нужно только после контакта с заболевшим, рассказали эксперты.Ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины профессора вирусологии Александр Чепурнов подчеркнул, что иначе выявить коронавирус нельзя.При этом вирусолог Анатолий Альтштейн предупредил, что бессимптомное течение коронавируса не изучено до конца и зависит от особенностей организма и самого вируса. Кроме того, такие люди являются распространителями инфекции.За минувшие сутки в России выявили 21 608 случаев COVID-19. Всего с начала эпидемии коронавирусом в стране заразились 1 858 568 человек. Число летальных исходов достигло 32 032, выздоровели за все время 1 388 168 пациентов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201112/gintsburg-1584206378.html
https://ria.ru/20201112/faktory-1584374863.html
https://ria.ru/20201113/koronavirus-1584397244.html
https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584206947.html
https://ria.ru/20200423/1570413284.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582094674_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_93e87e7fbb48e233a3f44aaaa656ae77.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анатолий альштейн, владимир болибок, алексей аграновский , александр карабиненко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, общество

Врач назвал самых опасных разносчиков коронавируса

06:41 13.11.2020
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСтудентка Уральского федерального университета в Екатеринбурге
Студентка Уральского федерального университета в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Люди, переболевшие COVID-19 и затем отказывающиеся носить средства индивидуальной защиты, представляют наибольшую опасность для окружающих, заявил заслуженный врач России, пульмонолог Александр Карабиненко.
По словам специалиста, дело в том, что коронавирусная инфекция остается в верхних дыхательных путях даже после заболевания.

"В первую очередь это дети, молодежь — те, которым что-либо доказывать очень сложно бывает. Твердолобые", — высказался Карабиненко в интервью "Ленте.ру".

Медик подчеркнул, что все люди должны носить маски вне зависимости от того, переболели ли они коронавирусом или нет.
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
Вчера, 02:56Распространение нового коронавируса
Гинцбург назвал главную трудность борьбы с коронавирусом

Опасные места во время пандемии

В местах, где нет циркуляции открытого воздуха, наиболее высок риск заразиться коронавирусом, заявил радиостанции "Говорит Москва" профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.
Специалист назвал в числе самых опасных мест для заражения общественный транспорт и спортзалы, а также отметил безопасность нахождения в парках.
Ученый напомнил, что коронавирус распространяется в виде аэрозоля, например, при кашле.
Евгений Комаровский - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
Вчера, 20:53Распространение нового коронавируса
Комаровский назвал три фактора заражения коронавирусом

Бессимптомное заражение

Бессимптомное течение коронавирусной инфекции — самый лучший вариант для зараженного человека, рассказал иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в интервью НСН.
По его словам, оно ничем не опасно для человека. Зараженный не испытывает никаких болезненных ощущений, нет воспалений и отклонений в состоянии здоровья.
Специалист отметил, что бессимптомное течение нельзя назвать болезнью, так как все ограничивается только заражением.
Сотрудники МЧС РФ проводят дезинфекцию платформы Киевского вокзала в Москве в рамках мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
01:26Распространение нового коронавируса
Иммунолог спрогнозировал сроки окончания пандемии коронавируса в Москве

Способ выявления бессимптомного COVID-19

Выявить у себя коронавирусное заболевание в случае бессимптомного течения можно при помощи тестов. Однако регулярное проведение тестов на COVID-19 неэффективно и может привести к крупным тратам, поэтому проходить тестирование нужно только после контакта с заболевшим, рассказали эксперты.
Ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины профессора вирусологии Александр Чепурнов подчеркнул, что иначе выявить коронавирус нельзя.
При этом вирусолог Анатолий Альтштейн предупредил, что бессимптомное течение коронавируса не изучено до конца и зависит от особенностей организма и самого вируса. Кроме того, такие люди являются распространителями инфекции.
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
Вчера, 03:14Распространение нового коронавируса
ВОЗ назвала отличия симптомов гриппа и коронавируса
За минувшие сутки в России выявили 21 608 случаев COVID-19. Всего с начала эпидемии коронавирусом в стране заразились 1 858 568 человек. Число летальных исходов достигло 32 032, выздоровели за все время 1 388 168 пациентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус - РИА Новости, 1920, 23.04.2020
23 апреля, 10:43Инфографика
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
 
Распространение нового коронавирусаАнатолий АльштейнВладимир БолибокАлексей АграновскийАлександр КарабиненкоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровьеОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:29Полиция Монреаля ищет сообщивших о захвате заложников, сообщает СМИ
00:19НАСА отложило запуск корабля Crew Dragon с экипажем на МКС
00:09Пожар в Кизилташском монастыре в Крыму локализовали, сообщает настоятель
23:58В Монреале полиция эвакуирует людей из здания, где могут быть заложники
23:54Пашинян обратился к оппозиции
23:51В РПЦ поддержали желание Венгрии отразить в законе понятие пола и брака
23:50Лукашенко назвал позицию Путина по ситуации в Белоруссии порядочной
23:46Посольство России в Канаде отслеживает ситуацию в Монреале
23:44СМИ сообщили, что предполагаемые заложники покинули здание Ubisoft
23:41Ubisoft прокомментировала сообщения о захвате заложников в Монреале
23:41В Крыму загорелся Кизилташский монастырь
23:37В Москве умерли 69 пациентов с коронавирусом
23:28Поставщик машин для голосования отверг обвинения Трампа в подтасовках
23:14Лукашенко рассказал о покушении на свою жизнь в 1994 году
23:05Россия возобновила авиасообщение с Эфиопией и Сейшелами
23:04Россия увеличит число рейсов в несколько стран
23:02Пашинян рассчитывает на открытие новых сухопутных коммуникаций с Россией
22:54Лукашенко исключил освобождение своих оппонентов из СИЗО
22:44В Монреале проводят спецоперацию после сообщений о захвате заложников
22:34Пашинян назвал отношения с Путиным очень хорошими
Лента новостейМолния